HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Vărsătorii sunt creativi, Taurii trebuie să ceară ajutor

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 2-8 septembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

Valet de cupe

Aceasta carte simbolizeaza mesajele intuitive, curiozitatea, posibilitatile, oportunitatile creative. Valetul de cupe infatiseaza un barbat imbracat intr-o tunica albastra cu imprimeuri florale si poarta pe cap o bereta albastra cu esafa care cade in falduri. El sta pe mal, iar in spate se vede o mare cu valuri. In mana dreapta are o cupa. Surprinzator, un peste isi scoate capul din cupa si priveste tanarul. Acest beste si marea din spatele lui reprezinta elementul Apa, simbolul creativitatii, intuitiei, al sentimentelor si al emotiilor. Aparitia neasteptata a pestelui din cupa semnifica inspiratia creative care vine de nicaieri si numai atunci cand esti deschis catre aceste lucruri.

HOROSCOP. TAUR

Marea Preoteasa

Aceasta carte iti arata ca, in mod figurativ, greutatea Lumii se sprijina pe umerii tai. Ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ceri ajutor cand ai nevoie. Nu le poti face tu pe toate si nici nu trebuie.

Aceasta este o carte cu semnificatii spirituale puternice, deseori cu intelesuri sexuale. Poate insemna faptul ca esti intr-o stare in care esti foarte atractiv pentru persoanele din jurul tau. Cartea este asociata cu Luna si femininatatea, dar si cu inspiratia. Este timpul sa te bazezi pe intuitie si pe cunostintele interioare si mai putin pe ratiune si intelect.

Fii atent la visele tale, sincronicitatile sunt foarte dese. Daca esti barbat, cand iti apare aceasta carte ea semnifica prezenta unei femei pe care o doresti, dar care nu poate fi a ta.

HOROSCOP. GEMENI

Magicianul

Aceasta carte inseamna dezvoltare si utilizarea mai buna a puterii interioare, din punct de vedere spiritual, emotional etc. Semnifica noi inceputuri si asteptari inalte. Este o carte puternica ce reaminteste ca ai puterea de a face diferenta. Tot ce trebuie sa faci este sa incerci. Poate ca ai observat sincronicitati care se indreapta spre evenimente profunde. Treci de superficialitate si cauta adevarul, cunoasterea, puterea, inspiratia. Urmeaza o perioada benefica.

