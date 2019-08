HOROSCOP TAROT pentru sfârșitul săptămânii. Fecioarele dau de fericirea matură, Vărsătorii au parte de schimbare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 29 iulie – 4 august 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

6 de spade

Aceasta carte iti trimite mesajul ca este vreme potrivita pentru o calatorie. Poate indica, in sens metaforic, o miscare, o modificare. De cele mai multe ori, aceasta schimbare este de bun augur, indiferent ca este de natura interna sau externa. Gandeste-te unde ai vrea sa fii?

Cartea iti arata ca e nevoie sa reduci stresul si agitatia. Lucrurile poate ca nu sunt perfecte in acest moment, insa sunt sanse mari sa se imbunatateasca. Fa-ti timp sa analizezi la rece si sa decizi incotro te indrepti. Chiar si o mica modificare poate sa genereze beneficii uimitoare. Nu trebuie sa fie ceva costisitor sau obositor.

HOROSCOP. TAUR

5 de spade

Aceasta carte sugereaza ca poti avea sentimente contradictorii despre viata in general, dar despre niste oameni in particular. Nu ignora ceea ce simti, insa nici nu trebuie sa rostesti fiecare cuvant pe care iti vine sa-l spui sau sa vorbesti despre fiecare sentiment. Alege-ti cu grija bataliile.

Aceasta carte mai poate simboliza faptul ca persoana la care tii este plecata pentru o vreme. Nu fi prea posesiv. Presupune ca se va intoarce la tine. Cartea este despre conflicte interioare si conflicte exterioare. Nu lasa sa escaladeze niciunul dintre ele. Gandeste inainte sa actionezi.

HOROSCOP. GEMENI

5 de cupe

Aceasta carte semnifica pierderea, ratacirea si regretul. De asemenea, este legata de pierderi materiale, bani, posesiuni, relatii sau ceva legat de munca. Dar poate semnifica si durerea, descurajarea. Si totusi, nu ar trebui sa te lasi pacalit de faptul ca 5 de cupe este ilustrat de un personaj imbracat in negru, acoperit de durere, care se uita la cupele rasturnate. Concentreaza-te pe faptul ca el ignora cele doua cupe din spatele lui care sunt inca in picioare. Pierderea inseamna durere, insa poti gasi resursele si oportunitatile de a merge mai departe. Cand o usa se inchide, o alta se deschide. Fiecare pierdere inseamna o schimbare, iar schimbarea inseamna evolutie!

