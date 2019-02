Horoscop TAROT săptămâna 4-10 februarie 2019. Mesajele cărților de tarot pentru cele 12 zodii

Horoscop TAROT. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 4-10 februarie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Luna

Aceasta carte inseamna ca lucrurile pot deveni confuze. Iti vine greu sa intelegi de unde vii, cu atat mai putin ce gandesc sau simt altii. Trebuie sa te relaxezi. Nu incerca sa fortezi lucrurile sau sa faci oamenii sa actioneze inainte de a fi pregatiti.

Urmeaza o perioada in care esti mai intuitiv decat de obicei. Ai incredere in instinctele tale si in mesajle pe care le primesti, chiar daca nu stii de unde vin. De asemenea, aceasta carte iti transmite mesajul ca nimic nu este ceea ce pare. Nu ca ar trebui sa fii tot timpul neincrezator, insa daca simti ca cineva nu este de incredere, cel mai probabil nu este. Ai incredere in ceea ce simti. Daca astepti un raspuns de la cineva, din pacate, va dura mai mult decat credeai. Ai rabdare!

Horoscop TAROT. TAUR

6 de cupe

Aceasta carte inseamna nostalgie. Te uiti inapoi la ceea ce a fost. Poate e ceva ce are legatura cu copilaria ta. Dar, important este sa nu dai prea multa atentie la ceea ce a fost si sa te concentrezi pe amintirile placute. Mai mult, repeta-ti “zilele mai bune de-acum vor urma”, ca un fel de autoprofetie.

Horoscop TAROT. GEMENI

Valet de bate

Aceasta carte iti transmite deseori un mesaj despre o persoana reala din viata ta. Poate indica faptul ca un barbat sau o femeie este prea tanar(a) pentru tine. Valetul de bate infatiseaza o persoana calda, ambitioasa, dornica sa acumuleze. Daca nu ai o astfel de persoana in anturajul tau, mesajul poate fi ca esti distras din activitatea ta. Incearca sa fii mai concentrat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.