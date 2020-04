Horoscop tarot săptămâna 6-12 aprilie 2020. Mesajele cărților de tarot pentru cele 12 zodii

In total, exista 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi.

In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi.

Iata care este mesajul saptamanii 6-12 aprilie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop tarot săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Berbec

Puterea

Aceasta carte iti transmite ca mintea este ceea ce conteaza si trebuie sa-ti pastrezi concentarea pe ceea ce vrei si nu pe ceea ce nu vrei in viata. Mesajul este ca ai abilitatea de a-ti folosi gandurile in favoarea ta sau a celorlalti.

Si nu doar abilitatea, ci si responsabilitatea. Infrange-ti temerile, controleaza-ti impulsurile, nu-ti pierde rabdarea. Este important sa meditezi, sa petreci timp singur, chiar si daca esti angajat intr-o relatie si ai 12 copii. Nu-ti da voie sa-ti irosesti energia in frica si griji. Scoate-le din capul tau, pastreaza-ti mintea limpede.

Horoscop tarot săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Taur

Luna

Aceasta carte inseamna ca lucrurile pot deveni confuze. Iti vine greu sa intelegi de unde vii, cu atat mai putin ce gandesc sau simt altii. Trebuie sa te relaxezi. Nu incerca sa fortezi lucrurile sau sa faci oamenii sa actioneze inainte de a fi pregatiti.

Urmeaza o perioada in care esti mai intuitiv decat de obicei. Ai incredere in instinctele tale si in mesajle pe care le primesti, chiar daca nu stii de unde vin. De asemenea, aceasta carte iti transmite mesajul ca nimic nu este ceea ce pare. Nu ca ar trebui sa fii tot timpul neincrezator, insa daca simti ca cineva nu este de incredere, cel mai probabil nu este. Ai incredere in ceea ce simti. Daca astepti un raspuns de la cineva, din pacate, va dura mai mult decat credeai. Ai rabdare!

Horoscop tarot săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Gemeni

Regele de spade

Aceasta carte reprezinta claritatea mentala, puterea intelectuala, autoritatea si adevarul. Regele sta pe tronul sau, cu fata inainte ca si cand ar fi pregatit sa se confrunte cu orice ii aduce viata. Tine spada in mana dreapta, mana constiintei, a mintii rationale. Manerul spadei este indreptat spre stanga, partea subcontientului, a mintii intuitive.

Acest lucru simbolizeaza hotararea regelui, dar si flexibilitaea sa. Cand are de luat o decizie pe baza puterilor intelectuale, el isi lasa si intuitia sa lucreze. Regele poarta o tunica albastra, simbolul dorintei de cunoastere spirituala, si o mantie purpurie, simbolul compasiunii si intelectului. Spatele tronului este decorat cu fluturi (care simbolizeaza transformarea), luna in crestere si un inger in apropierea urechii stangi, ca si cand i-ar spune ce sa faca.

