Horoscop țigănesc. Nativii din Cupă sunt creativi, cei din Cuțit sunt practici

Nu la fel de cunoscut, insa, este horoscopul tiganesc. Ca si horoscopul oriental sau cel vestic, horoscopul tiganesc este impartit in 12 zodii, asociate unor anumite perioade conform datei nasterii. Asa cum zodiacul celtic sau cel chinezesc sunt reprezentate prin animale, zodiacul tiganesc este reprezentat de obiecte din uzul zilnic.

Horoscop țigănesc. Cupa 21 ianuarie – 19 februarie

Corespondent: Varsator

Ai darul uniunii si al receptivitatii. Esti creativ, original, putin ezitant, dar foarte norocos. Ai tendinta de a irosi lucrurile. Cauti intotdeauna fericirea si incerci sa transmiti tuturor o stare de bine.

Horoscop țigănesc. Capela 20 februarie – 20 martie

Corespondent: Pesti

Capela simbolizeaza credinta. Daca esti nascut in aceasta perioada esti un om serios, tacut. Nu ai o incredere foarte mare in oameni, insa cei care ajung sa fie in jurul tau sunt oameni pe care ii pretuiesti si cu care ai o legatura spirituala puternica. Iti plac locurile retrase, in care sa te bucuri de liniste si confort. Persoanele nascute in aceasta perioada sunt, de regula, antreprenori. Ametistul este piatra de putere a acestei zodii, iar glicina este parfumul care i se potriveste perfect.

Horoscop țigănesc. Cutitul 21 martie – 20 aprilie

Corespondent: Berbec

Nativii acestei zodii au un mod foarte direct si rapid de a actiona. Esti o persoana practica, chiar impulsiva si foarte competitiva. Te bucuri de o intuitie ascutita si ai calitati de lider.

Jaspul verde este piatra de putere si levantica parfumul magic pentru tine.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.