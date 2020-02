HOROSCOP. Totul despre zodia Pești. Cum sunt nativii acestei zodii?

HOROSCOP. Conducator planetar: Neptun

Anotimp: Iarna

Motto: EU CRED

Piatra: Jad. Coral. Acvamarin

Culoare: Albastru verzui

Parti de corp guvernate de Pesti: picioare, vene

Cuvinte cheie despre Pesti: intuitiv, visator, artist, empatic, sensibil, perceptiv, cu compasiune, delicat, impresionabil

HOROSCOP. Comparatie cu simbolul sau, pestele

Zodia Pesti este simbolizata de doi pesti ce inoata in directii diferite. Oamenii din aceasta zodie deseori simt ca si cum sunt trasi in directii diferite. Este foarte dificil pentru ei sa ia decizii concrete in asemenea circumstante. Simbolul pestelui a fost asociat adeptilor lui Iisus Hristos.

Semnul Pesti este considerat un semn receptiv, unul impresionabil, spiritual si deschis la minte. Fiind al 12-lea si ultim semn al zodiacului, Pestii contin cate un pic din experienta fiecarui semn zodiacal dinaintea sa. Asta da oamenilor din Pesti abilitatea de a se identifica cu oamenii din tot felul de zone ale vietii intr-un fel sau altul. Acesti indivizi nu sunt doar schimbatori si adaptabili, dar au si mintea deschisa si extrem de multa intelegere. Dar deseori Pestii sunt intelesi gresit. Ei isi pot petrece mult timp din viata tanjind sa fie intelesi si restul vietii in stare de contemplare a divinitatii.

HOROSCOP. Suferinta este uneori fermecatoare in lumea Pestilor. Nativii Pesti sunt deseori caracterizati de ceilalti ca fiind instabili si in doua luntrii. Dar asta este chestiune strict personala de la om la om. Ce vei gasi in spatele directiilor vagi este un om profund cu visuri reale. Visurile lor sunt mai adanci decat sa realizeze acel gard frumos la curte sau sa se urce pe scara corporatista. Ei se simt conectati la un tel mai inalt si visele lor transcend individul. O iubire profunda pentru umanitate si compasiunea ce nu cunoaste limite sunt caracteristice acestor oameni.

HOROSCOP. Nativii Pesti nu sunt cunoscuti drept oameni care sar la beregata partenerilor de afaceri. Nici ca s-ar arunca in lumea exterioara intr-o maniera agresiva. Dar nu iti face o parere gresita. Pestii pot fi oameni de mare succes daca li se da sansa sa se exprime. Arta, marketingul, muzica, invatamantul, drama, artele ce vindeca…toate sunt domenii in care Pestii isi gasesc identitatea. Imaginatia lor, aplecarea spre umanitate si o remarcabila intuitie ii inzestreaza cu daruri de creativitate si intuitie pentru care altii ii admira.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.