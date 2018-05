Doua evenimente astrale importante au loc in aceasta saptamana si ambele au legatura cu zodia Taur: Luna Noua din 15 mai si intrarea lui Uranus in Taur pe 16 mai, scrie astrologul Camelia Pătrășcanu.

Luna Noua in Taur indica un moment de implicare si asumare a propiei bunastari. Indiferent cat de greu ne este acum, cate piedici avem sau cat ne-au furat altii, este momentul sa ne asumama ridicarea, redresarea prin proprii forte, reusita. Nu este un aspect care ne permite plangeri sau complacerea in victimizare. Am avut parte de ele in martie cand planetele tranzitau Pestii. Acum este timpul sa muncim pentru noi, sa investim in noi. Da, cu egoism. Sau, mai bine zic, cu total interes pentru propasirea personala. Daca vom fi onesti cu noi si profund interesati de binele nostru nu vom putea face abstractie de bunastarea sufletului nostru pe care il luam la pachet cu bunastarea financiara si cea biologica (sanatatea). Da, vrem sa ne fie bine si sa traim o viata buna. Luna Noua mobilizeaza exemplar talentatii si harnicii anonimi care au stat in umbra. Pe cei gospodari si care se pricep cu adevarat la ceva chiar daca talentul lor n-a fost apreciat sau a fost exploatat, chiar daca altii le-au luat-o nemeritat inainte.

Uranus da o mana de ajutor si pledeaza pentru cat mai multa independeta si voluntarism - ne bazam pe noi, pe ce stim sa facem, pe abilitatile noastre practice, prezenta de spirit si dorinta de a invata din mers notiuni care ne ajuta la munca is n viata de zi cu zi.



Aceste doua momente sunt in primul rand unele de decizie si dispozitie interioara dea ne croi singuri drumul, de ane ingaja total in propria reusita. Abia apoi analizam ocaziile bune, circumstantele favorabile, relatiile utile, stundii noi. Deocamdata este vorba de trezirea interesului pentru propria bunastare.



Cei care se centreaza pe ei insisi prin un val astral care ii va purta 7 ani si ii va inspira sa isi croiasca und rum din ce in ce in ce mai bun. Vor fi mai adaptabili, mai oportunisti, mai receptivi la noi, mai practici. Cei care pierd trenul, se complac in plangeri si acuzatii, vor folosi acest curent astral intr-un procent nedrept de mic pentru viata lor. Curentul ascendet rasufla in panzele sparte ale nemultumirilor, reprosurilor si criticilor.