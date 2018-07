HOROSCOP. Truc incredibil pentru fiecare zodie! Cum să ai succes în săptămâna 9 – 15 iulie 2018

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Mantra saptamanii. Iata mantra destinata succesului personal pentru saptamana 9 – 15 iulie 2018 pentru fiecare zodie. In aceasta saptamana a lunii iulie, fiecare zodie va primi mantra cea mai potrivita pentru predispozitia astrala a acestei perioade.

HOROSCOP. Jupiter iese din retrograd si isi continua miscarea directa in Scorpion si ne asteptam la energii bune de sustinere si noroc pentru succesul nostru.

HOROSCOP. Venus intra in Fecioara, dupa ce in ultimele saptamani a fost in stralucitorul Leu. Venus, planeta iubirii si frumusetii, ne va da in Leu o abordare pragmatica a relatiilor afective.



HOROSCOP. Vineri 13 iulie avem SUPERLUNA NOUA in Rac ce vine impreuna cu eclipsa partiala de Soare!

HOROSCOP. Luna Noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul unui nou ciclu. Efectul unei Luni Noi dureaza patru saptamani dar a unei eclipse solare aproximativ sase luni.

HOROSCOP. Practic, mesajul acestei combinatii este ca toate posibilitatile pentru tine si viitorul tau sunt pe masa in fata ta si tu chiar poti alege constient din ele pentru noile tale planuri de viitor.

HOROSCOP. Energiile sunt puternice iar folosirea zilnica a unei mantre pe durata intregii saptamani este de foarte mare ajutor !



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu am vise mari. Eu cresc frumos in ele

Cat timp esti in viata, sa nu renunti niciodata la capacitatea fiintei umane de a visa si spera spre lucruri mai frumoase si mai mari. Da-ti voie sa visezi mare. Un vis intretinut zi de zi capata putere si energie si devine ca un recipient in care tu evoluezi. Atunci cand traiesti in visele tale, traiesti frumos.



HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Daca vreau sa obtin maretie, renunt sa mai cer permisiune

Leul nu cere permisiune nimanui din jungla pentru a fi cine este : maret, puternic, rege. Maretia ta implica sa iti asumi cat esti de puternic in interior si in exterior. Renunta sa mai dai altora putere asupra ta. Iti poti construi viata mareata singur.



HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Nicio opera de arta nu a fost creata de un artist lenes

Oricat de mult visezi, actiunea este cea mai importanta. Viata pe Pamant implica actiune constanta. Fa in fiecare zi cate un pas concret si vei vedea cum sub ochii tai infloreste propria-ti capodopera.

