HOROSCOP. Uranus intră retrograd timp de cinci luni. Toate zodiile vor fi afecte de acest aspect astral

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Marti 7 august 2018, Uranus intra in miscare retrograda in Taur, acolo unde se afla din luna mai a acestui an si unde va fi pana in 2026. Uranus este al 7 lea astru care este retrograd acum, alaturandu-se lui Mercur, Marte, Saturn, Neptun, Pluto si Chiron.

HOROSCOP. Asadar, Uranus in Taur ramane in afara actiunii pana pe 7 ianuarie 2019 cand iese din retrograd.



HOROSCOP. O data cu acest tranzit important, lumea nu se va rasturna la propriu cu susul in jos, din fericire, insa stationarea lui Uranus retrograd va aduce cu siguranta multe surprize, mai ales acum in mijlocul sezonului de eclipse.

HOROSCOP. Libertatea personala este tema acestui tranzit retrograd al planetei rebele Uranus. Pana pe 7 ianuarie 2019 ai tot timpul sa iti privesti viata dintr-o cu totul alta perspectiva, sa dai la o parte vechile moduri de a face sau vedea libertatea ta si sa creezi o noua lume dar dinauntru in afara.



HOROSCOP. Uranus este diferit. Uranus nu este deloc ca alte planete. Singurul mod de a intelege Uranus este sa incerci sa nu il intelegi deloc, cel putin nu cu mintile noastre asa cum sunt ele structurate. Uranus este flacara de inspiratie care vine din cer. Ea nu vine din mintea ta, nici din lumea din jur, nici din cuvintele asa cum le cunosti, ci direct din cer.

Uranus este in totalitate despre surprize. Nu poti intelege pe Uranus, nu te poti pregati pentru Uranus, nu poti stapani pe Uranus. Natura lui Uranus, indiferent ca este in miscare directa sau retrograda, este SCHIMBAREA si rilul sau este sa te ia prin surprindere si sa iti intoarca viata peste cap. Crezi ca poate fi posibil in timp ce te pregatesti pentru Uranus? Nu. Energia lui Uranus vine ca un fulger.



HOROSCOP. Uranus este opusul lui Saturn. Daca cu Saturn stii incotro te indrepti, cu Uranus nu stii niciodata asta. Daca Saturn recompenseaza munca sustinuta si te pedepseste daca nu depui efort, Uranus iti poate aduce o avere chiar daca nu o meriti si iti poate bulversa viata chiar daca faci totul corect si bine. Uranus se va asigura ca schimbarea se intampla, fie ca iti place fie ca nu.

Uranus este despre libertate, inovatie, memoria colectiva, schimbare brusca, iluminare brusca, creativitate, inspiratii.

HOROSCOP. In timp ce Uranus in miscare directa este un timp de a face schimbari in mediul tau, in lumea exterioara, Uranus retrograd indica timpul pentru o schimbare interna. Este timpul sa revizitezi si sa te reconectezi cu simtul libertatii tale.

De aceasta data, tu esti cel care trebuie sa se schimbe, nu lumea din jurul tau. Energia Uraniana este ca o foarfeca ce taie corzile atasamentului de trecut si te impinge sa experimentezi lumea dintr-o cu totul alta perspectiva.



HOROSCOP. Schimbarea va avea loc in taramurile subconstientului. Rezista tentatiei de a supra analiza gandurile si actiunile tale. Tine minte, nu vorbim acum despre Mercur care devine retrograd. Cu Uranus, totul se petrece in mintea ta subtila. Permite Universului sa iti vorbeasca in limbajul sau, nu in al tau.

HOROSCOP. Cum te va afecta pe tine, in functie de zodia ta, acest important tranzit retrograd al lui Uranus?



HOROSCOP. BERBEC

Poate ca ai avut un soc financiar sau doua din mai 2018 incoace si atitudinea ta fata de bani a inceput sa se schimbe. Daca ai fost fortat sa iei decizii cu care nu esti confortabil, acum este sansa ta sa revizuiesti situatia si sa te comiti 100% cu noul tau set de valori si prioritati. Intreaba-te: ce trebuie sa se schimbe pentru ca tu sa te bucuri de mai multa libertate financiara ? Din noiembrie pana in martie 2019 ai sansa sa te focusezi pe tine cu mai mult egoism. O experienta eliberatoare va defini noul tu la care lucrezi inca din 2011.



HOROSCOP. TAUR

Tu ti-ai construit pas cu pas propria ta revolutie inca din mai 2018 si uneori chiar si tu ai fost surprins. Este timpul sa te opresti din aceste tactici rebele ca de adolescent si sa te intrebi mai serios acum : Ce vreau eu cu adevarat de la viata ? Ce tip de schimbari trebuie sa fac pentru a se intampla si cum e cel mai bun mod sa le fac ? Incepe cu tine, cu propria ta atitudine, cu obiectivele personale si chiar cu lookul tau. Din noiembrie pana in martie 2019 este un timp bun sa gte pui din nou sub radar pentru ultima data si sa iti ascuti intuitia. Un mare secret va fi in sfarsit dezvaluit. Astfel vei fi pregatit sa explodezi pe scena din martie incolo!

