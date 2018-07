Horoscop vară 2018. Cum ne influențează cele trei eclipse în funcție de zodie

Foto: Pixabay.com

Horoscop O data cu ziua de Vineri 13 iulie cand a avut loc eclipsa partiala de Soare o data cu Luna Noua in Rac si in opozitie cu Pluto, practic s-a dat startul sezonului eclipselor verii 2018, o vara speciala din acest punct de vedere care va lasa o amprenta asupra fiecarei zodii pana la toamna.

Horoscop Asadar, sa privim cu mai multa atentie si in detaliu ce aduc aceste viitoare eclipse. Numarul uzual de eclipse pentru acest sezon sunt doua, insa in vara 2018 vor fi trei : una lunara si doua solare.

Horoscop Pe 13 iulie 2018 a avut loc Eclipsa partiala de Soare si Luna Noua in Rac, despre care s-a scris aici. Racul este un semn matern. El conduce sentimentul fiecaruia de a apartine de un camin, de un trib, de o familie sau de un pamant. Este locul unde iti gasesti sanctuarul si eclipsa iti va activa acea zona a vietii care nu a prea vazut multa actiune din partea ta de ceva timp pentru starea de bine. Este vorba de relatiile tale ? De cariera ? Aceasta eclipsa este exact in opozitie cu Pluto deci asteapta-te la contraste. Doua mari aspecte de trigon in pamant si apa fac ca aceasta ocazie sa fie emotionala si imaginativa dar totodata ofera un start practic si proaspat.

Horoscop In al doilea rand, avem cea mai dramatica eclipsa din toate – Luna plina Sangerie totala din 27 iulie in Varsator. Varsatorul este semnul ce raspunde de comunitate. El simbolizeaza grupuri, idealuri si miscari in colaborare. Aceasta eclipsa aduce o mare schimbare. Ea semnifica un punct de cotitura major, o linie groasa trasata in nisip. Este o eclipsa lunara puternica, furioasa, rebela si infierata ! Nu doar ca are culoarea sangerie, dar este in conjunctie cu planeta rosie Marte care acum este stralucitoare si retrograda. Si este si in aspect de patrat cu rebelul Uranus. Te poti astepta la neasteptat, vechi resentimente sau ostilitati pot erupe fara preaviz.

Horoscop. A treia eclipsa a verii este eclipsa partiala de Soare si Luna Noua in Leu pe 11 august. Leul este semnul patern, semnul tatalui. El reprezinta leaderul, regele, regatul, pasiunea si omul spectacol. Aceasta eclipsa aduce si ea un nou start. Dar ea este in conjunctie cu Mercur retrograd si in patrat cu Jupiter, deci asteapta-te la posibila emotie dramatica pe masura ce vei depasi un vechi teritoriu relational. Lucruri ramase nespuse demult trebuie sa iasa la lumina ca sa poti pasi in viitor.

Cum te impacteaza sezonul eclipselor 2018 in functie de zodie? Avand toate acestea in minte, iata mai jos ce au pregatit pentru zodia ta eclipsele iulie si august 2018. Ce poti, in sfarsit, sa pui deoparte pentru totdeauna ? Ce noi inceputuri stau pregatite pentru tine? Iata …

Horoscopul BERBEC

Inca umbli dupa un vis vechi ? Trebuie sa pui o veche iubire la culcare ? Poate sa inchei o prietenie ? Vara 2018 te va ajuta sa gasesti apropiere de un grup de oameni si poate chiar sa iti aduca realizarea unui vis demult tinut in inima ta. Este si timpul in care poti sa de eliberezi de vechi resentimente fata de anumiti prieteni si asociati. Eliberandu-ti mania te va elibera pentru noi obiective frumoase. Poti avea chiar un nou start in iubire. August este momentul in care ai putea sa te intalnesti intamplator cu o veche iubire sau sa revezi un proiect creativ ale carui aripi au fost blocate pana acum. Bucura-te de toata socializarea, de comuniunea de la inima la inima, o noua tendinta incepe. Este timpul pentru tine sa te gandesti unde este caminul tau cu adevarat si ce inseamna de fapt familia pentru tine.

Horoscopul TAUR

Busola ta interioara trece prin restructurari majore. Ai in fata ta toata vara ca sa sortezi si depasesti vechi conflicte de familie, sa iti cureti aerul si sa iti verbalizezi orice resentimente. Este posibil sa tii in tine multa furie impotriva persoanelor pe care le percepi autoritate in viata ta, guvern, sef sau un parinte, iar asta va atinge un punct culminant in iulie. O usa se va inchide pentru totdeauna, dar o alta se va deschide in acelasi timp, punandu-te sa iti regandesti directia in viata, personal si profesional. Asta te va ajuta sa vorbesti despre orice problema ai avea acasa iar august te va sustine pentru un nou inceput. Intre timp, mintea ta este insetata pentru noi aventuri. Pregateste-te pentru hrana proaspata si benefica pentru minte in aceasta vara.

Horoscopul GEMENI

Esti bagat adanc in treburi complexe legale sau internationale la inceputul verii, posibil. Poate fi vorba de orice aspect posibil, de la o calatorie in strainatate pana la elemente de educatie. Exista o anumite furie interioara pe temele acestea care va avea o culminare la finele lunii iulie. Indiferent daca finalizezi un asemenea proiect sau decizi sa te indepartezi de el, liniile se pot redeschide in august cand esti pregatit sa ajungi la un fel de intelegere. In afara de asta, noi cai ti se deschid in aceasta vara care sa iti permita sa iti cresti castigurile financiare.

