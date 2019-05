HOROSCOP vara 2019. Taurii primesc energie proaspătă, Gemenii sunt plin de pasiune

HOROSCOP Contextul astral este intens si favorabil pasiunii, dragostei. Chiar daca e vara, nici munca nu trebuie neglijata. Rezultatele se vor vedea. Avem 5 planete retrograde pe tot parcursul verii (Jupiter retrograd pana pe 11 august, Saturn retrograd pana pe 18 septembrie, Pluto retrograd pana pe 3 octombrie, Neptun retrograd pana pe 27 noiembrie si Uranus retrograd pana in ianuarie 2020). Ce inseama cand sunt planetele retrograde? Inseamna o noua sansa de a recunoaste, de a intelege si de a repara greseli facute in trecut.



HOROSCOP Atmosfera este completata de doua eclipse, una totala de Soare, alta partial de Luna. Dar, sa le luam pe rand. Eclipsa totala de Soare in Rac, din 2 iulie, vine sa faca ordine intr-o anumita zona din viata, pentru a crea loc sa intre ceva nou. Eclipsa partiala de Luna, din Capricorn, se petrece foarte aproape de Pluto, si aduce un moment transformator. Acum poti vedea cat de departe ai ajus pe un drum si cum s-a schimbat viata ta de cand ai intrat pe acest drum.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP De cand astepti vara, draga Berbecule! Tanjesti dupa caldura si vrei sa profiti la maximum de vremea buna. Vara 2019 inseamna pentru tine indeplinirea tuturor obiectivelor. Ca sa reusesti, trebuie sa urmaresti exact ce iti doresti. Mai ales cand vine vorba de iubire. Daca esti singur, bazeaza-te pe ratiune pentru a afla ce ai nevoie. August va fi o luna excelenta pentru a-ti intalni jumatatea. Chiar daca vara 2019 nu va fi numai distractie si joc, munca grea va fi recompensata pe deplin, din punct de vedere financiar, spre finalul verii.



HOROSCOP Sfatul astrologului pentru Berbec pentru o vara excelenta: Mai multa concentrare in viata profesionala iti va oferi claritatea de care ai nevoie pentru a lua deciziile corecte.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Vara 2019 iti aduce o energie proaspata, dar si o doza de sensibilitate in relatii. A venit momentul sa privesti spre viitor si sa te concentrezi pe urmarirea drumului tau, oriunde te va conduce el. Vara este un moment excelent pentru tine, draga Taur, sa te relaxezi si sa-ti reincarci bateriile. Ai muncit ceva lunile din urma. Foloseste-te de vara ca sa te distrezi, sa-ti iei o vacanta binemeritata si sa mai uiti putin de responsabilitati.

Sfatul astrologului pentru Taur pentru o vara excelenta: Nu consuma toti banii pe distractie. Mai lasa ceva si de economii!



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP O vara cu adevarat fierbinte pentru tine, draga Gemeni! Cand vine vorba de viata de amoroasa, relatiile tale vor fi pline de pasiune, senzualitate si atractie profunda. Dar gandul ca mai trebuie sa si muncesti in lunile de vara te va lasa dezamagit si lipsit de motivatie. Adevarul este ca visezi sa-ti schimbi complet viata. Dar partea optimista din tine te face sa rezisti oricaror provocar apar. Cat de curand lucrurile se vor aranja foarte bine pentru tine.

Sfatul astrologului pentru Gemeni pentru o vara excelenta: Foloseste-te de lunile calme de vara pentru a te gandi incotro vrei sa te indrepti cu adevarat.



