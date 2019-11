HOROSCOP. Venus în Capricorn, 26 noiembrie – 20 decembrie. Fecioarele trag lozul câștigător, Vărsătorii se relaxează în brațele persoanei iubite

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Venus, planeta iubirii, relatiilor, banilor, armoniei, frumusetii iese din Sagetator si intra in Capricorn, cea mai pragmatica gazda pentru ea, unde va fi intre 26 noiembrie si 20 decembrie 2019. Aceasta este cea mai mare schimbare pentru urmatoarele saptamani in energia banilor, puterii si succesului ! Este timpul pentru o abordare in dragoste mult mai profesionista.

HOROSCOP. Pentru toti, acest tranzit este o veste fantastica. Venus este in totalitate despre relatia cu sine si despre relatii in general. Venus inseamna frumusetea, culoarea, fizicul. Venus are puterea de a atrage si este asociata si cu banii, energie importanta in orice relatie. Tuturor ne place Venus. Intotdeauna sa facem loc lui Venus in lumea noastra ! Bani, frumusete, iubire, deci Venus ! Capricornul este cel mai ambitios si totusi realist semn zodiacal. Iubirea si puterea vor merge mana in mana cand planeta dragostei e in Capricorn si vom impresiona in multe locuri in care ajungem…si ne vom urca sus de tot pe scara norocului si a succesului ! Banii, statusul si puterea sunt la mare voga cand Venus e in Capricorn unde va fi pana aproape de Craciun.

HOROSCOP. Iubirea devine subiect serios cu Venus in Capricorn care nu suporta pierderile si ratatii. Acum vrem doar ce e mai bun in viata, cu Venus in ambitiosul si eficientul Capricorn, indiferent ca este vorba de relatii sau de orice altceva. Venus in Capricorn adora lucrurile de calitate si poti folosi asta in avantajul tau ca sa alegi produse bune la preturi de oferta.

HOROSCOP. Venus conduce frumosul si iubirea in timp ce Capricornul are mintea orientata aproape in totalitate pe cariera, pe obiective ambitioase si practice pe care le si atinge cu munca dedicata. Cand Venus este in aceasta zodie, relatiile sunt si ele abordate serios si profesionist si dragostea si ban ii devine subiecte serios, exact ca si anul trecut de sarbatori cand Venus era tot in Capricorn.

HOROSCOP. Acest tranzit favorizeaza sa aratam bine in haine care emana putere, sa fim in anturajul oamenilor importanti si eficienti pentru noi si sa combinam afacerile cu placerea. Dragostea infloreste in serate costisitoare si in restaurante traditionale, in orase istorice si cladiri maiestuoase, in muzee si locuri aspirationale.

HOROSCOP. Lui Venus in Capricorn nu ii displace sa isi gaseasca pe cineva sa iubeasca iar diferenta de varsta sau de statut social nu este deloc un impediment. Zodiile cele mai favorizate de acest tranzit sunt semnele de pamant Taur, Fecioara si Capricorn. Cei singuri in aceste zodii, sunteti indemnati sa flirtati cu toata inima deschisa si spre incantarea ei ! Semnele de apa Scorpion, Pesti si Rac se pot astepta la multe placeri lumesti cu Venus in Capricorn. Este un timp excelent pentru a domoli orice asperitati in relatii si a va relaxa cu partenerul, cu colegi si cu prieteni.

HOROSCOP. Sfaturi pentru sarbatori cu Venus in Capricorn: Intrucat Venus va fi in Capricorn pana pe 20 decembrie, iata cel mai bun mod de a aborda pregatirile si atmosfera lunii sarbatorilor :

DRAGOSTEA : Este timpul sa fii serios cu privire la felul in care iti arati iubirea pentru cineva special tie. Actiunile vorbesc mai tare decat cuvintele ! Fa tot ce este in puterea ta si va fi apreciat. Poti sa gatesti o masa delicioasa, poti da o mana de ajutor, poti oferi un cadou ce stii sigur ca va fi indragit. Orice faci, fii autentic, sincer si fa din inima.

BUSINESS: Foloseste iesirile sociale din perioada lunii sarbatorilor pentru a te ocupa si discuta si despre afaceri si asteapta-te ca si altii sa profite de pe urma atmosferei placute ca sa isi obtina avantaje in afacerile lor. La fel de bine poti alege sa muncesti mai mult in luna decembrie ca sa iti impresionezi sefii. Sigur vei reusi !

CADOURI : Mai putin este mai valoros in acest an. Opteaza pentru cadouri mai putine dar mai calitative. Mergi pe obiecte clasice si nemuritoare. Fii practic si fa tot ce poti mai bine din ce iti permiti.

CUM ARATI : Iesi la intalniri amoroase sau sociale cu haine serioase, clasice si sofisticate ce vor fi apreciate din plin. Ramai pe linia conservatoare a vestimentatiei. Cand te machiezi, mergi pe clasic si evidentiaza-ti osatura, iar la haine scoate in evidenta coloana vertebrala (Capricornul “raspunde” de oase). Este vorba de un minimalism scump si rafinat ce iti va aduce succesul dorit.

HOROSCOP. Ce aduce zodiilor Venus in Capricorn 2019 ?

HOROSCOP. BERBEC

Totul este despre cum arati si te prezinti in acest tranzit. Vrei sa arati bine si sa creezi o impresie ravasitoare. Si vei reusi ! Ai mult de munca in luna sarbatorilor ? Sau cauti pe cineva pe care sa iubesti si care sa fie in cercuri superioare si de putere ? Fa bine si fii printre VIPuri, sefi de companie, oameni cu pozitie inalta, te poate astepta o promovare sau chiar o propunere de casatorie. Cumparaturile pentru noi garderobe in care sa arati cel mai bine iti sunt favorizate. Asadar, ai timp pana pe 20 decembrie sa dai un refresh imaginii tale publice si sa iti pui tot farmecul la inaintare. Lasa lumea sa se indragosteasca de tine !

HOROSCOP. TAUR

Ce te pasioneaza cu adevarat ? In ce crezi ? Este timpul sa iti pui banii acolo unde iti sunt vorbele, sa iti faci bagajul si sa vorbesti despre ce iubesti tu cel mai mult. Esti in starea de spirit tocmai buna pentru o evadare. Urca-te intr-un avion si sterge presiunea adunata peste an si responsabilitatile agatate de umerii si parul tau. Este o perioada buna sa calatoresti. Viziteaza muntii si admira peisaje cu stanci maiestuoase sau mergi intr-un oras sau centru istoric din alta tara. Dragostea infloreste in locuri indepartate de casa si la altitudini mari. Vei gasi si produse rafinate de cumparaturi pentru calatorii si pentru vestimentatia ta.

