HOROSCOP. Venus în Leu. Ne sperie relațiile banale, suntem cuprinși de gelozie

HOROSCOP. Cand Venus este in Leu, oamenii sunt mandri si indragostiti. Un asemenea tranzit poate schimba o umila Fecioara sau un retras Rac in iubiti puternici si feroce. Venus in Leu adora sa curteze si sa fie curtata si are nevoie sa se simta foarte speciala. Acum suntem calzi, generosi, grandiosi.

Desi fideli partenerilor lor (sa nu uitam ca IUBIREA este cel mai important lucru in viata unui Leu) tanjesc dupa atentie romantica.

HOROSCOP Venus in Leu ne face sa avem asteptari mari, se sperie de relatiile care sunt prea asezate, banale si fara stralucire.

Desi nevoia de exprimare fizica a iubirii prin sex este destul de puternica, nevoia de iubire sentimentala este si mai puternica. Pentru perioada lui Venus in Leu, oamenilor le este greu sa separe dragostea de sex si chiar si cele mai erotice fantezii sunt presarate cu dragoste sentimentala si afectiune. Din acest motiv, relatiile incepute sub Venus in Leu de regula nu dureaza mai mult decat tine atractia fizica.

HOROSCOP A face pe plac unei persoane iubite cat timp suntem cu Venus in Leu inseamna sa ii acordam foarte multa atentie. Trebuie sa ii reamintesti ce minunat este. Oamenii adora acum sa se simta atractivi si iubiti in ochii partenerilor lor, deci evita sa ii dezamagesti cumva la acest capitol in aceste saptamani.

Daca simti gelozie, spune asta partenerului.

HOROSCOP Cu Venus in Leu, gelozia este interpretata drept o alta forma de manifestare a iubirii si de declarare a faptului ca este atractiv pentru tine si pentru altcineva pe care esti gelos.

Cu Venus in Leu, cand un partener se simte iubit si apreciat, te va recompensa cu loialitate, multa distractie si multa manifestare fizica a iubirii sale.

HOROSCOP Iubirea este magnifica si grantioasa sub Venus in Leu. Simte-te mandru ca iubesti si ca esti iubit, fii generos cu banii tai, aducand bucurie oamenilor si prin ei. Simte-te cald la suflet, expresiv si chiar extravagant ! Hraneste atentia, validarea si adorarea celui iubit.

Cand Venus este in Leu, vei fi mai atras de haine bune, arta, mobila de calitate, muzica curajoasa si pasionala, lux, opulenta, romantism si orice este confortabil dar senzual.

Poarta culori luminoase, este timpul sa stralucesti si sa faci orice puternic care te face sa te simti regele lumii!

