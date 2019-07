HOROSCOP. Venus în Leu pentru fiecare zodie în parte. Berbecii traversează o iubire dramatică, Taurii își înfrumusețează casa

HOROSCOP. Ce iti aduce Venus in Leu in functie de zodie? Pregateste-te pentru frumusete maiestuoasa, iubiri puternice si placeri intense intr-un anumit domeniu al vietii tale in functie de zodia ta. Care este acesta?

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Acum esti in starea si dispozitia pentru iubire, o iubire mare si dramatica! Daca a te indragosti nu este in programul tau, atunci macar ceva romantism si distractie sunt bune si necesare, ca sa iti reaprinda stralucirea si sa te improspateze pentru restul anului. Chiar este timpul sa te distrezi pe cinste! Esti popular si arati foarte bine! Te mai poti bucura si daca te arunci intr-un nou proiect creativ sau hobby sau daca savurezi timp cu copiii tai.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Iubirea ta infloreste acasa. Ia-ti persoana iubita de mana si stati impreuna acasa sau mergeti undeva unde puteti fi singuri. Acum ai nevoia imperioasa sa iti infrumusetezi casa si sa investesti timp si bani considerabili cumparand obiecte de buna calitate care dau culoare in plus. Intalnirile de familie sunt calde si pasionate.

