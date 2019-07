HOROSCOP. Venus în Leu. Pregătiți-vă pentru iubiri puternice și plăceri intense

HOROSCOP. Venus in Leu. Duminica, 28 iulie 2019, Venus, planeta iubirii, intra in maistosul Leu. Pregateste-te pentru o perioada urmatoare fabuloasa, romantica si dramatica. Leul este un semn loial, afectuos, insa iubeste gesturile marete si dramatice. Cu Venus in Leu, tanjesti dupa mai multa atentie, adoratie si iti doresti sa fii mai mult in centrul atentiei.

HOROSCOP Acum este acum! Pregateste-te pentru frumusete maiestuoasa, iubiri puternice si placeri intense intr-un anumit domeniu al vietii tale in functie de zodia ta.

HOROSCOP Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt: iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

HOROSCOP Leul inseamna atentie, magnetism, stralucire, spontaneitate, dominare, extrovert, creativ, gratie, demnitate si personalitate expansiva.

HOROSCOP Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti in iubire si in relatiile noastre de tot felul.

HOROSCOP Venus este despre romantism, dragoste si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie.

HOROSCOP Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

HOROSCOP Venus are energia de a face oamenii sa se simta atractivi. Planeta pune valoare pe a fi sociabil. Crede ca este important sa fii capabil sa ai simpatii si prieteni.

Venus este foarte conectata cu frumusetea. Planeta isi pune energia pe activitatile ce implica orice forma de arta. Venus controleaza literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul si tot ce inseamna estetica. Venus vrea ca oamenii sa asculte de simturile lor si sa fie in stare sa vada frumusetea din lume. Ea este conectata cu sofisticarea, cultura, carisma si gratia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.