HOROSCOP. Venus intră în Balanță de pe 6 august. Este vremea să corectăm dezechilibrele din viața noastră

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Planeta iubirii, relatiilor si echilibrului Venus isi incheie tranzitul de 3 saptamani in Fecioara si de luni 6 august intra acasa la ea, unde se simte cel mai bine, in Balanta.

HOROSCOP. O data cu binele lui Venus vine si binele nostru de care avem asa mare nevoie, dupa recentele eclipse dar si pe fondul a 6 planete retrograde asa cum sunt acum in Univers. Stationarea lui Venus in Balanta are loc pana pe 9 septembrie cand va intra in Scorpion.

HOROSCOP. Cele trei saptamani cat Venus a fost in Fecioara, relatiile au trecut la reanalizat in detaliu. Unele s-au destramat, altele s-au consolidat sub atenta si critica abordare a perfectionistei Fecioare.

HOROSCOP. Venus in Balanta inseamna: pace / intelegere / corectitudine / sinceritate / discernamant / frumusete / gratie / stil / armonie.

Venus si Balanta sunt facute una pentru cealalta. De fapt, Venus conduce doua semne zodiacale. Unul este Taurul si celalalt este, desigur, Balanta. Dar in timp ce Taurul activeaza aspectul orientat spre bani al lui Venus, Balanta ii activeaza iubirea!

HOROSCOP. Combinatia dintre Venus si Balanta este armonioasa in mod natural. Intrucat Balanta este cel mai echilibrat semn zodiacal, adaugarea energiei cooperante a lui Venus aduce si mai multa fericire, corectitudine si serenitate. Balanta intareste natura dulce si calma a lui Venus si ne incurajeaza pe toti sa tindem spre mai multa pace in viata, fie singuri fie impreuna cu altii.

HOROSCOP. Daca ai fost prea preocupat cu munca sau stresat de calatoriile si activitatile verii, acum poti face un pas in spate si sa te uiti la moduri in care iti poti gasi pacea interioara. Incetineste ritmul suficient cat sa apreciezi lucrurile mici dar valoroase ale vietii, cum ar fi un apus de soare, o plimbare in natura, o pauza pe malul lacului.

HOROSCOP. Ce aduce acest tranzit in orice tip de relatii. Pe durata tranzitului Venus in Balanta, ai ocazia excelenta de a aduce pace intr-o situatie dificila. Daca penele s-au zburlit, fie la munca fie pe plan personal, acum poti aduce acordul in relatiile tale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.