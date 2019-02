Horoscop vineri 1 februarie 2019. Atenție, zi dificilă energetic! Berbecii trebuie să fie totuși optimiști, puțină modestie nu le strică Gemenilor

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de VINERI 1 FEBRUARIE 2019 ; este o zi cu o intensitate energetica aparte, ni se recomanda sa fim prudenti, fara orgolii si cu capul “la cutie”. Conserva-ti energia pentru provocarea zilei. Te afli intr-o situatie provocatoare ? Sau poate esti fata in fata cu fricile tale? Oricum ar fi, esti in modulul lupta sau fugi din cauza caudraturii dintre Marte in Berbec si Pluto in Capricorn de azi.

HOROSCOP Nu are sens sa te relaxezi, nu e energie pentru asta.



HOROSCOP Mai bine mergi si fa sport. Sau macar uita-te la un film de actiune si scoate-ti razboinicul la iveala din sistemul tau. Lucrurile devin intense din cauza acelor doua planete, deci evita cat poti luptele de putere si scosul coarnelor pentru atac. Nu e nevoie sa sarim unii la beregata altora, ci sa fim constienti de aceasta energie si sa o evitam.



HOROSCOP Fa orice poti ca sa depasesti aceasta zi dificila.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



HOROSCOP Poate ca iti idealizezi tendintele, dar credintele tale sunt cele care iti modeleaza realitatea in cele din urma, deci nu e rau sa fii optimist despre rezultatul final al situatiilor tale. Gandeste-te la versiuni diferite ale evenimentelor viitoare si, in loc sa te astepti la prea mult, incearca sa nu te astepti la nimic ci doar sa ai emotii pozitive cu cat mai multa bucurie in tot ce faci. Tensiunea care se crease in ultimele saptamani inca se poate simti si azi. Ramai pe faza cu privire la aspectele interne ce trebuie lucrate, ca sa vindeci ce mai e de vindecat.



HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP Surprizele vor veni exact la momentul potrivit, cand te astepti cel mai putin si lucrurile vor evolua spre beneficiul tau. Sa crezi cu tarie ca cele mai bune circumstante sunt pe cale sa vina. Sa fii constient ca viata te va recompensa pentru tot efortul substantial depus in proiectele ce ti-au luat asa de mult timp. Furia nu trebuie alungata pentru ca ea iti da puterea necesara de a strapunge prin problemele ce te restrictioneaza si inhiba acum.



HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



HOROSCOP Stiai ca clownii, pentru a-si mentine dreptul de copyright asupra fetelor lor, le picteaza pe oua pentru ca alti clowni sa nu foloseasca aceeasi fata pictata ? Sunt moduri de a-ti proteja munca, in special solutii inovatoare pe care altii nu le-au folosit pana acum. Fii mandru de realizarile tale dar nu vorbi prea mult despre ele.



HOROSCOP Timpul trece si o data cu el tu devii constient ca unii oameni au fost meniti doar sa iti viziteze viata si sa mearga mai departe. Mergi si tu, da drumul trecutului si pastreaza doar amintirile frumoase in loc de ranchiuna.



