Horoscop VINERI 18 mai 2018. Ultimele lecții de la Taur, pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 18 mai 2018, ne aflam spre finele unei saptamani magice si decisive din punct de vedere astral. Maine Venus intra in Rac. Iar dupa Luna noua in Taur de marti, la cateva ore Uranus a intrat in Taur pana in 26 aprilie 2026.

Aceasta miscare a lui Uranus este atat de importanta incat merita mentionat in continuare in ce fel ne va marca vietile, pentru ca vorbim de urmatorii 8 ani.

Uranus conduce tot ce vine din cer : ploaia, norii, electricitatea, iluminarea, undele radio si de internet, meteoritii, formele inteligente de viata.

Simbolul lui Uranus transmite spiritul divin (cercul) ce se exprima pe pamant (crucea) prin taramul mental si spiritual (luna). Ca un fulger, Uranus aduce adevarul divin in viata noastra. Antena de satelit simbolizeaza abilitatea sa de a capta semnalul divin din Univers.

Uranus face posibil sa ne conectam fara cablu prin spatiu si timp. Uranus conduce internetul ! Uranus conduce si unele forme inteligente de viata.

In timp ce Uranus conduce cerul, Taurul conduce pamantul. Taurul este tot ce e stabil in viata noastra : valorile, pamantul, proprietatile, tot pe ce ne bazam.

Taurul este acolo unde te simti stabil si impamanatat si sigur pe tine. Cand Uranus se muta in Taur, el va zgudui exact ceea ce tu credeai ca e stabil si previzibil in viata ta.

Dar Uranus nu aduce schimbare doar de dragul schimbarii. El aduce noi perspective, noi puncte de vedere si conceptii actualizate noilor vremuri. Chiar daca nu crezi, cu totii avem nevoie si beneficiem de zdruncinaturile lui Uranus din cand in cand.

Ce se poate schimba in urmatorii 8 ani ?

Taurul conduce pamantul. Deci in urmatorii ani, ne putem astepta la o crestere a agriculturii, ecologiei, culturilor de ferme. Multi oameni se vor muta din orasele mari spre locuri mai aproape de natura. Vom avea o schimbare de paradigma cu privire la relatia cu mancarea, pamantul, natura.

Taurul conduce proprietatile si ce posezi, cum definesti “ce este al meu”. Uranus conduce datele si ce poti face cu ele. In ultimii 7 ani, cand Uranus a fost in Berbec, am trait o explozie de date, in special prin Internet. Companiile au captat datele oamenilor, devenite ca o moneda de schimb. Insa Taurul va veni cu delimitarea clara : date, date, dar cine e proprietarul datelor ? cine are dreptul sa le foloseasca si in ce conditii ?

Taurul conduce banii. Uranus in Taur ne cere sa reevaluam ce sunt banii. Suntem invatati sa ne ducem la munca si cumva banii apar in contul bancar, ne ducem cu cardul si ne cumparam ceva frumos doar dand cu cardul printr-un aparat. Sunt oameni care castiga foarte multi bani dupa care nu se mai aude nimic de ei, iar munca prestata nu justifica asemenea sume. Uranus ne va cere sa reevaluam care e valoarea oferita pentru care castigi un ban. Piata internationala a banilor se va schimba.

Invata sa te descurci singur, e cel mai bine sub Uranus in Taur. Invata sa gatesti. Planteaza. Fa-ti afacerea ta, cat de mica, cu resursele tale nu cu bani imprumutati.

Taurul conduce frumusetea. Conceptul de frumos continua sa evolueze. Vom vedea in ce directie va evolua si sub Uranus in Taur.

Iata horoscopul zilei de VINERI 18 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti avea ezitari puternice peste zi. Poate trebuie sa acoperi adevarul sau, din contra, sa il rostesti cu voce tare. Daca acesta este cazul, spune ce ai in minte. Vei fi sustinut de actualele pozitii planetare, ce te ajuta sa iti formulezi ideile intr-un mod care nu va soca oamenii si, de fapt, chiar le va indulci punctul lor de vedere.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt momente in care puterea ta de judecata clara arata cantitatea mare de maturitate pe care o ai. Tu nu esti de felul tau un visator, asa ca este dificil sa te duca cineva in situatii ambigue. Daca ai relatii sentimentale pe rol acum in viata ta, este o zi excelenta sa faci un inventar cum stai. Dar incearca sa nu fii prea rece.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate te-ai simtit oarecum frustrat in initiativele tale in ultimele zile. Fie obstacole externe precum evenimente ce au cauzat intarzieri, fie restrictii interne cum ar fi propria ta aparit, au reprezentat provocari clare pentru tine. Sunt de rezolvat anumite lucruri inainte de a face un progres real. Ziua de azi iti poate da oportunitatea sa asezi aceste lucruri o data pentru totdeauna.

