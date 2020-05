Horoscop weekend 1-3 mai 2020. Berbecii trec prin schimbări, Peștii trebuie să se bazeze pe instinct

Multe se intampla cu planetele in aceasta luna si ele ne spun ca avem nevoie de o pauza.

Da, suntem in pauza fizica dar suntem in plin consum mental emotional de cand a inceput izolarea si cine spune ca a stat zen 2 luni, linistit si incantat in timp ce a fost scos din mecanismele uzuale de trai, inseamna ca e diferit de majoritatea celor ce si-au vazut drept in fata cele mai mari frici ancestrale de nesiguranta, frica, panica, emotii pe care nici nu stia ca le poarta.

In timp ce energia lunii mai ne da sperante ca izolarea va incepe sa ia sfarsit si masurile se vor relaxa, faptul ca in mai intra 3 planete importante in retrograd nu inseamna decat: iesim in exterior dar intram in interior ca sa vedem ce se mai intampla cu noi.

Luna mai este mai mult despre intrebarile corecte pe care sa ni le punem ca sa traversam cat mai bine si constient lunile urmatoare cu multe retrograde si eclipse.

Energia astrala a lunii mai ne invita sa privim cu atentie ce am invatat pana acum din acest an 2020 : Ti-ai dat seama fara ce poti sa traiesti ? Ti-ai dat seama la ce esti dispus sa renunti ? Ti-ai dat seama cum ti s-au schimbat valorile personale ?

Saturn intra retrograd din 11 mai, Venus (care nu e retrograda in fiecare an) din 13 mai si Jupiter din 14 mai. Iata o sincronicitate interesanta : in timp ce asteptam 15 mai ca data de relaxare a regimului de izolare pe care il traim, tot in preajma acestei date energia retrogradelor ne trimite spre reevaluari, revizuiri, reanalizari. Fiecare ne aduce ceva diferit cand este retrograd. Unele ne indeamna sa ne distram mai mult, altele sa avem credinta orice ar fi.

Acest weekend porneste luna mai cu dreptul prin intalnirea dintre Mercur si rebelul Uranus din 1 mai si apoi cu Soarele in 4 mai, ceea ce aduce informatii cruciale la lumina. Orice a inceput in februarie, incepe sa se clarifice si putem vedea luminita de la capatul tunelului. Speranta moare ultima !

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Multi Berbeci trec prin schimbari majore de viata in aceasta perioada. Chiar daca stabilitatea ta financiara si profesionala este neatinsa, tot poti fi stresat si preocupat in exces de sferele tale mentale. Insa sa stii ca e multa frumusete in lume disponibila pentru tine chiar in acest weekend si chiar incurajata de astre. O vezi, o simti ? Lasa Universul sa impartaseasca mesajele sale cu tine in orice mod posibil si incearca sa nu te mai lupti cu morile de vant. Starea de siguranta si stabilitate vine la pachet cu un tratament pozitiv pe care sa il acorzi corpului tau. Lumea fizica si mentala se intrepatrund permanent. Stii ce ai de facut, da ? Sa iti pese de tine si sa ai grija de tine.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti una din cele mai muncitoare zodii si sigur cea mai rezistenta si consecventa cand de vorba de tras la jug. Desi esti provocat sa te ocupi de urmatorul mare proiect de munca, vei reusi si de aceasta data sa il faci sa functioneze si mecanismul acesta iti poate continua la nesfarsit daca nu inveti sa te opresti din cand in cand. Lasa perfectionismul deocamdata deoparte si fii Taurul practic care esti de obicei. Sunt multe de facut nu doar pentru munca ci si pentru starea ta de bine si primul pas este sa fii recunoscator pentru ce functioneaza deja. Focuseaza-te pe cuvintele pe care le spui, sa fie cat mai pozitive, priveste partea practica din orice. Bucura-te de ce e acum in fata ochilor tai si profita din plin.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mercur coordonatorul tau este proaspat instalat in Taur si poti fi provocat sa incetinesti ritmul tocmai cand te pornisei mai cu avant si multe directii sunt puse in miscare, macar din punct de vedere mental. Dar progresul lor nu va fi asa de vizibil imediat si de evident precum ai dori sa fie, deci cuvantul este rabdare. Da in aceste zile altora ocazia sa iti arate apropierea lor si faptul ca sunt alaturi de tine. Esti pe calea buna si ceva din inima ta iti spune sa urmezi o legatura sau un parteneriat care se simte in regula pentru tine decat sa te chinui de unul singur. Fii recunoscator pentru relatiile tale apropiate si cultiva-le in mod activ.

