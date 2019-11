HOROSCOP weekend 1-3 noiembrie. Racii se concentrează pe casă, Fecioarele întâlnesc pe cineva nou

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 1-3 noiembrie 2019 scaldat de influentele Lunii in Sagetator si apoi in Capricorn, in timp ce deja ne obisnuim cu atmosfera ultimului tranzit de Mercur retrograd din acest an, de aceasta data in semnul de apa Scorpion.

HOROSCOP. Starea de spirit este ridicata si joviala, prietenoasa si ideala pentru a socializa, a calatori si a studia in mod activ. Energia inspira vitalitate fizica fapt ce ne ajuta sa combatem inertia. Poti simti ca vrei sa mergi pe jos undeva in loc sa iei masina, de exemplu.

HOROSCOP. Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta. Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

HOROSCOP. Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea.

Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri. Iti va placea mult mai mult sub acest tranzit sa mergi pe jos mult, sa mergi cu bicicleta, sa calaresti, sa faci sporturi fel si chip. Daca te simti blocat emotional, mersul la sala te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii atent la relatiile si parteneriatele pe care ai tendinta sa le idealizezi dar care nu sunt foarte clare. Fii atent la ce se spune printre randuri, ca sa fii pregatit pentru weekend fara surprize neplacute. In afara de relatii care sunt o sursa importanta de energie castigata sau pierduta, gandeste-te si la alte surse de unde iti iei energia, cum este mancarea sau valoarea pe care o dai lucrurilor pe care le faci. Este un bun moment sa faci ceva ce te inspira spre un obicei mult mai sanatos.

Afirmatia weekendului pentru tine : “Eu ma respect si valorizez.”

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gandeste-te la saptamana ce se incheie si la eventualele directii noi ce au aparut in calcul pentru tine, chiar daca circumstantele se schimba si energia initiala se diminueaza. Nu iti pune visele in asteptare din nou pentru a face din nou toate acele obligatii de zi cu zi si in special pentru altii. Daca nu te simti in stare sa avansezi, repara greseli trecute. Sunt multe oportunitati ce te asteapta in fata si este pacat sa nu le imbratisezi.

Afirmatia weekendului pentru tine : “Eu avansez si muncesc spre visul meu.”

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Orice nevoie ai avea acum, esti plin de resurse si in contact cu lumea ta interioara, cu o minte sanatoasa si pregatita de actiune pentru binele tau. Ai grija sa nu lasi prea multe satisfactii ale vietii sa te tina departe de a termina ce ai de facut, inainte de a te bucura de ele. Bucura-te de calatoria in care esti.

Afirmatia weekendului pentru tine : “Eu ma descurc excelent cu ceea ce am deja.”

