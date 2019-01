HOROSCOP weekend 11-13 ianuarie 2019. Cum te influențează astrul vedeta lunii în cele 3 zile?

HOROSCOP. Horoscop weekend. Iata in continuare horoscopul de weekend 11-13 ianuarie 2019, zile ce sunt analizate pentru fiecare zodie dar si ca linii generale prin influentele aduse de cele 3 aspecte astrale importante ale momentului dar si de miscarea Lunii, astrul vedeta al lunii ianuarie.

Zilele de weekend aduc o energie mai grea care nu e de neglijat. Soarele este in conjunctie cu Pluto apoi Mercur este in conjunctie cu Saturn, exact cand Jupiter este in cuadratura cu Neptun.



HOROSCOP Toate aceste aspecte vor marca cu siguranta teritoriul pe care negociezi si tratezi pentru saptamanile si lunile ce vin, fie ca e vorba de afaceri, personal sau frontul romantic.

HOROSCOP Aceste planete aduc multe dorinte puternice dar si o atitudine iertatoare si inaltatoare care te pot deschide spre experiente de viata incredibile. Ele aduc speranta pentru viitor si o viziune superioara fata de ce am avut pana acum, chiar daca pe alocuri nerealista (din cauza lui Neptun). Cu multa speranta insa poate veni si potentialul pentru dezamagire, mai ales daca speranta a fost insotita de asteptari. Dar nu te teme ! Jobul tau este sa visezi mare. Chiar daca reusesti sa realizezi doar o fractiune din aceste posibilitati infinite, tot ai reusit foarte mult. Deschide-ti mintea. Lasa inima sa conduca. Apoi fa cate un pas pe rand.

HOROSCOP In aceasta luna si acest inceput de an, Luna este vedeta prin cele doua mari evenimente de ianuarie : cel din 6 ianuarie, Luna Noua cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn si din 21 ianuarie, Luna plina sangerie. Energia Lunii Noi si efectul eclipsei tin mult timp si se intersecteaza si cu energia Lunii pline sangerii de saptamana viitoare.

HOROSCOP In aceste zile, Luna se afla intre cele doua influente si pozitii ale sale. Vineri si jumatate de Sambata Luna este in spiritualul si visatorul Pesti, iar cealalta jumatate de Sambata si Duminica Luna este in Berbec. Un final, un inceput. O visare, o actiune. Spiritualitate sub Pesti, picioarele pe pamant sub Berbec. Schimbari de la un pol la altul. Ce inseamna pentru fiecare zodie si de ce sa tinem cont in aceste trei zile de weekend ?

Ce sa urmaresti, de ce sa tii cont Vineri si partial Sambata cu Luna in Pesti:

HOROSCOP Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti. Pestii sunt visatorii zodiacului si Luna in Pesti cam asta face, viseaza si ne indeamna si pe noi la fel. Poti avea capul in nori si nu prea ai cum opri aceasta stare, deci mai bine mergi in ritm cu ea. Daca iei Luna in Pesti in afara acestui lumi fantastice, isi pierde tot sensul, ca un peste scos din apa. Nu ar fi trist ? Nu are, deci, sens sa incerci sa faci asta azi. Hraneste-ti imaginatia. Lasa-te sa plutesti cu magia.

Vezi? Lumea este plina de promisiuni si sperante.

HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza oportunitatea sa impartasesti tot felul de aventuri cu prietenii si cu cei dragi. Daca esti singur, iubirea este posibila in special daca frecventezi locuri si medii noi. Mintea ta poate continua sa se focuseze pe raspunderi importante din cursul saptamanii si pentru ce va urma. Te poti preocupa si gandi mult pentru o decizie asupra careia nu ai claritate. Fa-ti timp in aceste zile sa analizezi faptele ca sa iei cea mai buna decizie. Urmeaza recomandarile de mai sus pentru Luna in Pesti si Luna in Berbec ca sa mergi in flux cu ritmul Universului.



HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza sentimente puternice ca intensitate despre mai multe subiecte. Pe de-o parte te simti motivat si dornic sa actionat, pe de alta parte te gandesti destul de mult la motivele pentru care o faci. Aceeasi indoiala pare ca o manifesti si legat de o decizie care ti-ar putea influenta viitorul semnificativ. Gandeste-te cu multa atentie de ce este importanta pentru tine, iar motivele palpabile iti vor da indicatii valoroase ce ai de facut. Prietenii nu sunt cea mai puternica sursa de informatie si recomandare, daca cauti sfaturi de la ei. Raspunsurile sunt mereu in inima ta. Urmeaza recomandarile de mai sus pentru Luna in Pesti si Luna in Berbec ca sa mergi in flux cu ritmul Universului.

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



HOROSCOP Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza relatiile care primesc o portie de energie buna incepand de acum. Sunt zile bune pentru a se intari legatura cu un partener sau cu persoana iubita. Oamenii din viata ta se vor dovedi companie placuta si suport pozitiv, in special daca traversezi o situatie dificila. Daca esti singur, creste-ti interactiunile cu oamenii acum si iti cresti sansele de a nu mai fi singur. Urmeaza recomandarile de mai sus pentru Luna in Pesti si Luna in Berbec ca sa mergi in flux cu ritmul Universului.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.