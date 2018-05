Horoscop weekend 11-13 mai. Luna produce schimbări puternice pentru mai multe zodii

HOROSCOP WEEKEND. Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Atunci cand Luna este in Berbec, ea isi reincepe ciclul zodiacal si vine cu acel prim impuls necesar startului. Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine.

Daca urmaresti Luna, traiectul ei si starile tale, verifica daca nu cumva esti si tu atins de schimbarea de la starea visatoare si difuza a Lunii in Pesti din zilele de miercuri si joi spre cea plina de foc data de Berbec, de vineri pana duminica. Ea aduce vitalitate emotionala si determinarea de a actiona in functie de ce simti, nu doar de a contempla ce simti.

sursa: sfatulparintilor.