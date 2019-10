HOROSCOP weekend 11-13 octombrie. Racii au schimbări bune pe plan amoros, Fecioarele își doresc profunzime

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 11-13 octombrie 2019 in care are loc celebra Luna plina in Berbec a lunii octombrie. Inca de la inceputul acestei luni, au existat unele energii cosmice tensionate pe care le-am simtit fiecare in parte in felul sau, intrebandu-ne cand vom simti o oarecare eliberare si usurinta. Ei bine, aceasta usurinta vine adusa de Luna plina de octombrie.

HOROSCOP. Fiind in zodia Berbecului, Luna plina de duminica 13 octombrie va ajuta la taierea unor corzi de tensiune ca sa ne putem relaxa si simti mai liberi. Daca te-ai simtit frustrat, coplesit, nervos, afla ca exista un punct mare de eliberare oferit noua de Cosmos sub aceasta Luna plina stralucitoare.

HOROSCOP. Pluto va fi foarte activ sub aceasta Luna plina si ne va incuraja sa renuntam la straturile pe care ni le-am pus in timp si care acum ne tin pe loc ca sa nu ne ridicam la nivelul intregii noastre puteri. Trebuie sa ne eliberam de inchisorile in care singuri ne-am bagat si sa ne dam voie sa traim liberi in afara lor. Sa ne eliberam de asteptari pe care singuri ni le-am pus pe umeri, de masti, armuri prin care am dorit sa ne protejam candva din prea multa teama si nesiguranta.

HOROSCOP. Asa cum Luna plina straluceste puternic pe cerul noptii si noi toti o vedem, si noi trebuie sa pasim sa fim vazuti de intreaga lume, stralucitori si puternici, impartasindu-ne energia cu ceilalti ca sa fim creatori si sa aducem o contributie in aceasta lume.

HOROSCOP. Berbecul e primul semn zodiacal si e condus de energia numarului 1 care este despre a fi lider, a fi patron, a fi asumat si a te arata exact asa cum esti , liber de atasamente si insecuritati. Aceasta Luna plina ne ghideaza sa ne scuturam de ambalaje care ne tin pe loc insa ne provoaca si pe relatiile noastre. Vrea sa fie sigura ca nu ne ascundem prea mult adevarata persoana sau nu ne sacrificam prea mult doar ca sa fim confortabili cu cei din jur. Sa nu jucam mic si meschin doar ca sa ne potrivim cu altii, dar nici sa nu facem invers permitand egoului sa copleseasca sau sa sufoce energia sau adevarul altui om.

HOROSCOP. Daca acest tip de dinamica a fost intr-o relatie din viata ta, vei vedea ca Luna plina te insifa sa actionezi ca sa faci unele schimbari. Relatiile care nu iti mai servesc pot fi eliberate sub aceasta energie sau poti simti ca trebuie sa setezi noi granite ca sa fii sigur ca nu esti limitat si sufocat. Daca ai avut probleme in relatii sub Luna plina din Balanta din 28 septembrie, aceasta Luna plina iti poate aduce noi informatii la suprafata care sa iti permita sa gasesti o solutie.

Berbecul este semn de foc, deci exista un curaj al acestei Luni pline care te poate face sa vrem sa ne grabim, sa fortam si sa sarim cu capul inainte.

HOROSCOP. In timp ce energia sa este motivanta sa ne eliberam, ne poate ajuta si sa ne apropiem intr-o relatie si sa ne asiguram ca actionam din iubire si nu din ego. Luna plina in Berbec aduce o energie intens motivationala si ofera un moment excelent sa facem un salt de credinta, dar trebuie sa iti asculti intuitia si sa iti urmezi inima in acest proces.

Daca lucrurile se simt bine, tot inainte !

HOROSCOP. Atentie, pot aparea tensiuni inainte de maximum de Luna plina si nu le permite sa iti influenteze si afecteze relatiile in mod negativ. Ia-ti masuri de precautie mai ales daca este nevoie sa porti o conversatie dificila la acest moment.

Daca te-ai simtit tinut in spate, blocat sau inhibat in orice fel pana acum in acest an, aceasta Luna plina in Berbec este sansa ta sa spui mai des NU si sa te eliberezi de toate acestea, ca sa iti deschizi larg aripile spre un nou nivel de succes. Berbecul este liderul si noi trebuie sa devenim lideri in propriile noastre vieti.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti ca si cum iti controlezi greu emotiile in aceste zile. Venus s-a mutat in casa ta de intimitate si iti activeaza sentimente de posesiune sau chiar obsesie despre cineva pe care il/o doresti. Daca esti intr-o relatie stabila, pot aparea sentimente de insecuritate, in special daca simti ca partenerul are secrete fata de tine. Luna plina este cea care va amplifica aceste reactii extreme, cu scop eliberator. Gestioneaza totul cu prudenta si grija.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca nu este multa stabilitate in viata ta amoroasa acum, sigur exista mult stimul. Astrele iti sustin o conexiune intensa cu cine iti este partener. Fiecare dintre voi doriti sa il detineti pe celalalt dar aceasta abordare nu duce la un atasament sanatos. Ironic, Luna plina te invata ca modul cel mai bun ca sa te simti conectat cu partenerul tau este sa ii dai drumul. Este ca un efect de elastic. Fa un pas in spate si priveste cum persoana iubita vine puternic direct in tine.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Situatia ta in amor iti poate si afecta sanatatea in aceste zile daca esti intr-o situatie care se simte in afara controlului. Poti ajunge sa nu poti dormi sau sa fii focusat pe munca sau pe rutina zilnica din pricina buclei intense de ganduri si sentimente obsesive care ruleaza prin tine. Daca te simti captiv intr-o situatie romantica, este timpul sa recunosti ca ceva nu este in regula. Dragostea si relatiile trebuie sa iti aduca un plus de fericire, nu sa te epuizeze. Tu stii ca asa este. Ceva trebuie sa se schimbe.

