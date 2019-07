HOROSCOP weekend 12-14 iulie. Gemenii petrec timp plăcut cu partenerul de viață, Peștii scot sentimente intense la iveală

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 12-14 iulie, favorizat de Luna in aventurierul Sagetator.

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism, simtim ca totul urmeaza sa fie bine, ca lucrurile vor iesi pana la urma, ca vom gasi solutii, ca vom avea relatii minunate. Este o cu totul alta energie fata de cea cu Luna in Scorpion din zilele anterioare. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.

HOROSCOP. Sa nu fii surprins daca nu iti vine sa stai locului. Luna proiecteaza dorinta Sagetatorului de a se misca si calatori, iar orice activitate in afara casei sau sporturile sunt foarte dorite. Trage aer adanc in piept, profita de clipele libere de weekend si iesi la plimbare, oriunde, fiind un timp bun pentru recreere, excursii sau vizitarea unor locuri indepartate.

Creste-ti aria de interes studiind ceva nou sau ajutandu-i pe altii invatandu-i.

HOROSCOP. Luna in Sagetator iti face munca plina de satisfactii. Este bine sa muncesti nu cu mainile ci cu mintea. Este un timp bun sa te gandesti sau sa rezolvi probleme juridice, sa prezinti rapoarte sau sa faci declaratii importante.

Nu alege aceste zile pentru constructii sau munca in agricultura!

Vrem sa ne extindem constiinta si sa ne petrecem timpul invatand ceva nou, studiind o filozofie sau o cultura sau visand despre cum este intr-o tara straina.

HOROSCOP. Vrem aventuri, vrem sa ne plimbam si mai ales vrem sa fim liberi. Nu exista granite si ziduri care sa ne tina in loc si nicio limita pentru cat de sus dorim sa zburam cu puterea mintii. Nu vrem sa fim deranjati de treburile zilnice si alegem distractia si placerea in locul muncii si aspectelor practice.

HOROSCOP. Lucrurile mici conteaza mai putin decat cele mari acum, deci sunt zile bune pentru a lua decizii.

Luna in Sagetator are o energie activa, foarte ridicata si adora timpul petrecut in afara casei, facand ceva concret (fata de Taur caruia ii place exteriorul dar mai mult stand si observand si fiind una cu natura ; Sagetatorul vrea spatii deschise, aer proaspat si miscare).

HOROSCOP. Spontaneitatea este buna si tot ce ne dorim de fapt este sa avem clipe bune in care sa ne simtim bine.

Nu este cazul acum sa ne focusam pe seriozitatea vietii, ci sa glumim despre viata si sa ne scaldam in bucuria ei.

Putem si sa exageram cu rasfatul si cu evitatul responsabilitatilor acum. Fii prudent la actiunile pe care le faci sub aceasta energie, nu fi nesabuit.

HOROSCOP. Cand Luna este in Sagetator, toate practicile respiratorii sunt eficiente, deci este o energie favorabila vindecarii bolilor de plamani sau renuntarii la fumat. Acum nu este un bun moment pentru intervenii chirurgicale.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Sagetator:

HOROSCOP. Rezerva o viitoare vacanta. Plimba-te pe Internet (macar) in destinatii pe care doresti sa le vezi in viitoarea vacanta. Fa o drumetie de munte. Fii spontan si asculta-ti inima. Invata o limba straina noua. Mergi la un eveniment sportiv. Creaza un panou cu imagini ce reprezinta viitoarele tale dorinte. Mergi la o comedie de teatru, film, stand up. Fii entuziast. Socializeaza cu lume diferita. Scrie ce te inspira. Intalneste-te cu un life coach. Mergi la biserica.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta amoroasa este ca o usa rotativa. Cineva intra, altcineva iese. Trebuie sa acorzi o atentie sporita intalnirilor, iar recomandarea este sa fii rezervat. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, lasa frustrarile de la birou la usa dormitorului. Poti petrece timp de calitate alaturi de partener si e pacat sa ratezi weekend-ul facandu-ti prea multe griji legate de locul de munca.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai probleme sa ajungi la inima cuiva? Poate ca ar fi mai bine sa nu mai insisti. Cel putin pentru o vreme. Apoi poti incerca din nou, daca vei mai dori! Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, atentie la eventualele neintelegeri. Pot aparea abordari foarte diferite ale unor chestiuni-cheie. Fii maleabil si incearca solutia compromisului.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mercur, planeta care iti guverneaza zodia, este acum in miscare retrograda, ceea ce poate afecta capitolul comunicare. Pentru a nu exista neintelegeri, fii atent la tot ce spui, fii mai rezervat. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, nu lasa grijile de la birou sa iti umbreasca armonia familiei. Mai ales ca este weekend si poti petrece timp de calitate cu partenerul.

