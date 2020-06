Horoscop weekend 12-14 iunie. Racii sunt pregătiți pentru un nou început, Scorpionii au nevoie de încredere

In timp ce Luna paraseste usor zodia Varsator si intra in Pesti, Marte, aflat tot in Pesti, face conjunctie cu Neptun. Ceea ce va energia visurile creative, romantice sau spirituale. Esti motivat sa mergi mai departe in aceasta zona, deci nu-ti mai ramane decat sa te lasi purtat pe aripile inspiratiei.

Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti.

Pestii sunt visatorii zodiacului si cu Luna in Pesti cam asta facem si noi. Poti avea capul in nori si nu prea ai cum opri aceasta stare, deci mai bine mergi in ritm cu ea. Daca iei Luna in Pesti in afara acestui lumi fantastice, isi pierde tot sensul, ca un peste scos din apa. Nu ar fi trist ? Nu are sens sa incerci sa faci asta. Hraneste-ti imaginatia. Lasa-te sa plutesti cu magia. Vezi? Lumea este plina de promisiuni si sperante.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:



Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca sa nu te opui propriei fragilitati interioare deoarece iti poate arata drumul pe care sa mergi, precum si modalitatile prin care iti poti aduce in practica viziunile. Acesta este un moment in care materializarea este favorizata de Univers, deci da-ti voie sa visezi si sa crezi cu toata inima ca totul este posibil.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Pot aparea in prim-plan unele ingrijorari, chiar daca exista oameni in jurul tau care incearca sa te convinga de faptul ca totul este in regula. Ai nevoie sa restabilesti ordinea in lumea ta, de aceea trebuie sa-ti accepti fiecare emotie pe care o simti. Nu are sens sa te ascunzi de tine insuti. Asculta-te si vei putea sa reusesti.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



In Thailanda, macacii antrenati culeg 1600 de nuci de cocos intr-o zi, in timp ce oamenii numai 100. De ce iti spunem asta? Pentru ca trebuie sa te gandesti si la alte alternative, mai neconventionale. Poate ca unele cai nebatatorite te pot duce mai rapid acolo unde iti doresti. Asuma-ti responsabilitatea pentru alegerile facute.

