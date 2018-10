HOROSCOP WEEKEND 12-14 octombrie 2018. Luna în Săgetător. Berbecii trebuie să se bazeze doar pe oamenii de încredere, Taurii trebuie să fie pregătiți să se aprere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mai jos horoscopul de weekend 12-14 octombrie 2018. Avem trei zile de weekend, trei zile cu Luna in Sagetator, in timp ce ne aflam intre Luna noua din Balanta din 9 octombrie si Luna plina de la finalul lunii octombrie.

HOROSCOP. Luna in Sagetator ne da o energie buna. Avem nevoie de energia aceasta acum ? Desigur ca avem. Contextul planetar este oarecum tensionat:

HOROSCOP. Venus este retrograd in Scorpion si ne pune toate relatiile la testat, scormonind in adancuri dupa secrete, tabuuri, vechi dureri ce trebuie eliminate. Iata ce inseamna pentru tine Venus retrograd in Scorpion 6 saptamani! Mercur, planeta comunicarii, a intrat si ea in Scorpion pana pe 30 octombrie, iar acesta este cel mai dur tranzit al lui Mercur prin zodii. Focusul direct pe comunicarea abrupta poate aduce probleme dar si solutionari. Iata ce iti aduce Mercur in Scorpion!

HOROSCOP. Iar Luna vine dupa 3 zile la randu-i in Scorpion! Scorpionul inseamna subconstient, adanc, intunerit, secrete, tabuuri, tot ce exista in lumea pe care nu o vedem. In acest context tensionat, trei zile de weekend in care Luna ne da emotii influentate de caracteristicile Sagetatorului este o veste buna ! Cum sa profitam din plin si ce sa evitam ?

HOROSCOP. Cu Luna in Sagetator, avem o nevoie emotionala evidenta pentru spatiu si libertate. Sagetatorul este un semn optimist natural, deci dupa ce Luna a fost in Scorpion, acum simtim o usurare in energie.

HOROSCOP. Acum ne surprindem glumind mai mult, razand de absurditatile vietii. Rasul este medicamentul vindecator al sufletului. Luna in Sagetator aduce dorinta de aventura si de plimbari hai-hui. Ne stimuleaza creativitatea si ne incurajeaza sa simtim imaginea de ansamblu a vietii.

HOROSCOP. Vei simti nevoia sa iesi, sa cunosti oameni noi, sa discuti despre lucrurile importante ale vietii, sa explorezi locuri in care nu ai fost, atat metaforic cat si concret.

HOROSCOP. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.

HOROSCOP. Luna proiecteaza dorinta Sagetatorului de a se misca si calatori, iar orice activitate in afara casei sau sporturile sunt foarte dorite. Trage aer adanc in piept, profita de vremea inca frumoasa din acest weekend si iesi la plimbare, oriunde, fiind un timp bun pentru recreere, excursii sau vizitarea unor locuri indepartate.

HOROSCOP. Creste-ti aria de interes studiind ceva nou sau ajutandu-i pe altii invatandu-i.

HOROSCOP. Luna in Sagetator iti face munca plina de satisfactii. Este bine sa muncesti nu cu mainile ci cu mintea. Este un timp bun sa te gandesti sau sa rezolvi probleme juridice, sa prezinti rapoarte sau sa faci declaratii importante. Nu alege aceste zile pentru constructii sau munca in agricultura.

HOROSCOP. Cand Luna este in Sagetator, toate practicile respiratorii sunt eficiente, deci este o energie favorabila vindecarii bolilor de plamani sau renuntarii la fumat. Acum nu este un bun moment pentru intervenii chirurgicale.

HOROSCOP. Lucruri practice de facut cu Luna in Sagetator. Rezerva o vacanta sau macar gaseste detalii pe net, mergi intr-o calatorie la tara sau la munte, fii spontan, invata o limba noua, trage cu arcul, fa o plimbare cu calul, mergi la un eveniment sportiv, aduna-ti dorintele viitoare pe o hartie, mergi la o comedie, fii entuziast, socializeaza cu oameni diferityi, scrie la ceva ce ai tot amanat, mergi la biserica.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Posibil sa simti deja miscarea retrograda a lui Venus destul de intens si ai nevoie de ajutor sa iti rezolvi aspecte ascunse din lumea ta emotionala. Asta poate fi un bun moment sa discuti cu un vindecator sau terapeut si sa lucrezi pe plan energetic sa cureti tiparele negative ce tot revin in viata ta. Arborele genealogic tine toate raspunsurile pe care vrei sa le gasesti pentru sufletul tau. Prietenii buni iti sunt alaturi, se bucura pentru succesul tau. Repara ce este stricat si bazeaza-te doar pe cei care s-au dovedit de incredere, sinceri si sustinatori de-a lungul anilor. Tu stii exact unde si care sunt acesti oameni.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Imi rostesc adevarul cu usurinta

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi poate crezi ca esti rezistent la diverse maruntisuri din trecut, aceste zile iti pot arata ca nu e chiar asa. Fa loc pentru lucruri care au nevoie de spatiu ca sa se desfasoare intr-o directie pozitiva pentru tine si nu te teme sa te reintorci intr-un anumit moment sau situatie din trecut care atunci durea. Acum esti altul. Relatiile pot fi stresante si pline de surprize. Stai ferm pe ambele picioare, competent si pregatit sa te aperi.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt impamantat si in siguranta

