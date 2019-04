HOROSCOP WEEKEND 13-14 aprilie 2019. Gemenii lasă trecutul în urmă, Berbecii trebuie să se gândească serios la viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Suntem la sfarsitul saptamanii care ne-a introdus in energia speciala a lui Jupiter retrograd care va dura pana pe 11 august 2019. Avem 4 luni sa primim noi oportunitati norocoase de la cea mai mare planeta a sistemului nostru solar, Jupiter, responsabil cu norocul, sansa, dezvoltarea si prosperitatea noastra. Jupiter ne e benefic fie ca e in miscare directa fie retrograd, asa cum e an de an timp de 4 luni. Dar din miscarea sa retrograda ne ajuta altfel : nu ne orientam doar spre inainte ci aruncam o privire inapoi in cautare de noroc ratacit undeva candva.

HOROSCOP. Poate am ratat unele sanse in ultimele 6 luni, poate nici nu le-am vazut sau dat importanta dar ele sunt benefice pentru noi si acum ne reintoarcem sa le culegem. Poate suntem pe o directie gresita care nu ne aduce norocul meritat, nu avem nici tragere de inima sa facem actiuni si nu avem destula energie tocmai pentru ca drumul nu e bun. Atunci Jupiter retrograd ne arata cu blandete care e calea buna, ca sa ne revenim ca energie si motivatie.

HOROSCOP. Poate suntem cam departe de ce ne aduce bucuria libertatii personale (valoare de baza pentru Sagetator, iar Jupiter e in Sagetator pana in decembrie 2019 si este coordonatorul sau, deci acest lucru exprima tot anul pentru fiecare). Daca e acest caz, Jupiter retrograd are grija sa ne reaminteasca sau invete cum e sa te simti liber si bine in viata ta, indiferent ce ai si mai ales ce nu ai.

HOROSCOP. Multe lucruri se pot intampla in aceste 4 luni, dar nu te grabi sa faci nimic special. Traieste si asteapta. Cand trebuie sa te “gaseasca” Universul, stie exact unde si cum sa te intalneasca pentru ce iti este menit. Abia dupa 11 august, cand Jupiter revine in miscare directa, vei intelege la ce ti-a folosit acest tranzit.

HOROSCOP. Cum ne influenteaza Luna in Rac ? Prima parte din Sambata 13 aprilie, Luna este in Rac.

Atunci cand Luna este in Rac, tot ce facem este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

HOROSCOP. Acum devenim oameni mai casnici. Simtim sa ne retragem in acel loc numit acasa, sa ne reumplem de bine. Poate aparea si dorul de casa pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund.

HOROSCOP. Putem plange usor, putem avea momente sentimentale. Suntem mult mai sensibili la starile altora. Asa este cu Luna in Rac ! Acum ne putem imbogati prin legaturile de suflet si din siguranta caminului.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acestea sunt zile destinate prieteniilor si comunicarii atunci cand socializezi si te conectezi cu cei din mediul tau de suflet ce par mai importanti decat orice ai avea de facut. Un weekend ca acesta permite contacte incredibile care iti vor furniza informatie care inspira la schimbare. Nu ramane intepenit intr-un singur loc prea mult timp.

Ramai in misare si fa totul simultan. Esti capabil sa setezi prioritati clare in minte si sa folosesti ideile ca sa faci schimbari de directie ori de cate ori ceva trebuie abordat altfel.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Ma conectez cu ceilalti.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Foloseste aceste zile ca sa te gandesti la idei ce pot fi puse la buna folosinta in viitor, oricat de departe este acest viitor. Acum este momentul pentru aspiratii inalte si sa treci de orice este rau ca sa ajungi la ce este bun, cu suficienta credinta in abilitatile tale.

Lasa-ti amintirile sa te ghideze acolo unde este nevoie. Unele vise din trecut pot avea nevoie de o revizuire pentru ca sa iti revina puterea la loc. Esti pe cale sa castigi la propriul tau joc daca iti dai voie sa simti adanc in inima si sa nu fugi de emotii.

Afirmatia weekendului pentru Taur : Imi dau voie sa simt.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Respira adanc si des ca sa nu iti pierzi concentrarea pe ce este cel mai important pentru tine. Prioritatile necesita o verificare de cateva ori inainte sa iei decizii. Nu sta intr-un loc prea mult timp si incearca sa te misti cu forta acolo unde iti bate inima mai tare si emotiile pozitive pulseaza.

Trecutul iti este acum in urma. Poti deja simti cum vin vremuri bune insa daca ai o anumita durere de confruntat, este bine sa o asumi si confrunti ca sa o depasesti. Umbrele tale iti apartin cu un motiv. Da-ti suficient de multa iubire ca sa depasesti ce iti aduc. Doar asa ajungi spre bine si lumina.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni : Imi imbratisez umbrele.

