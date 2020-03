HOROSCOP weekend 13-15 martie. Mister și surprize. Racii trebuie să facă orice pentru relaxare, Vărsătorii au succes în carieră

HOROSCOP. Cand Luna trece prin Scorpion, se activeaza zile de pasiune si dorinta foarte intense. Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion.

HOROSCOP. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancime lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

HOROSCOP. Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt foarte intensificate emotiile de la ambele capete ale spectrului si pot varia destul de mult intre ele, gratie influentei Scorpionului. Asteapta-te deci la susuri si josuri emotionale.

Acum vei simti conexiuni la un nivel adanc cu persoane de sex opus.

HOROSCOP. Pot aparea sentimente de gelozie si razbunare, asa ca ai grija mare sa eviti confruntari inutile si fara miza, mai ales ca Luna iese din Scorpion si starea ti se schimba.

HOROSCOP. Sambata seara, Luna se muta in Sagetator iar energia emotionala ni se schimba. Starea de spirit devine ridicata si joviala, prietenoasa si ideala pentru a socializa, a calatori si a studia in mod activ. Energia inspira vitalitate fizica fapt ce ne ajuta sa combatem inertia.

HOROSCOP. Poti simti ca vrei sa mergi pe jos undeva in loc sa iei masina, de exemplu. Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta. Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

HOROSCOP. Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea.

Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri. Iti va placea mult mai mult sub acest tranzit sa mergi pe jos mult, sa mergi cu bicicleta, sa calaresti, sa faci sporturi fel si chip. Daca te simti blocat emotional, mersul la sala te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

HOROSCOP. Luna inseamna instinct, Sagetatorul este insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Scorpion iti activeaza sectorul intimitatii si pasiunii, deci romantismul este cu siguranta prezent in meniul tau. Luna si Neptun in trigon iti atrag atentia sa fii atent la tot ce iti spune intuitia si simti profund in stomacul tau. Cand Luna se muta in Sagetator, ti se deschide sectorul de aventura si explorare, deci planifica sa iesi din casa sau chiar din oras. Fa ceva nou sau viziteaza un loc unde nu ai mai fost si iti doresti.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna in Scorpion acticeaza sectorul parteneriatelor tale, deci profita de ocazie si focuseaza-te pe conexiuni, pe romantism si pe dragostea pe care o ai pentru partenerul tau. Nu uita insa si de prieteni. Vineri are loc un trigon frumos al Lunii cu Neptun iar prietenia este puternic favorizata. Planifica in weekend timp de suflet de petrecut alaturi de tribul tau.

