HOROSCOP weekend 14-16 decembrie 2018. Ce aduce Luna în Pești? Berbecii trebuie să dea dovadă de curaj, Gemenii se confruntă cu blocaje

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 14-16 decembrie 2018. Suntem la distanta de doar 2 saptamani de un mare final, cel al anului 2018, si de un mare inceput promitator, cel al anului 2019. Contextul astral este unul special : toate astrele sunt in miscare directa, nu mai e niciunul retrograd ; Jupiter este acasa in Sagetator pana in decembrie 2019, aducandu-ne tuturor mult noroc pe diverse domenii asa cum scrie AICI ; Mercur cel ganditor, mental si “vorbaret” este si el in Sagetator iar Soarele este inca in Sagetator !



Horoscop weekend. Suntem indemnati astral sa folosim aceasta perioada pentru a vizualiza si trimite in Cosmos intentiile noastre pentru un nou an 2019. Ar trebui sa fim cu totii mai usori, cu mult bagaj al trecutului – rani, amintiri dureroase, neiertari – rezolvat si desprins cu acceptare pentru ce a fost, cu intelepciunea ca tot ce a fost, a fost necesar pentru ca fiecare sa fim aici unde am ajuns ! Cel putin, cele 7 astre retrograde din 2018 si 3 eclipse asta au avut drept scop : sa revizitam diverse pasaje din trecut, ca sa putem da fila definitiv cu o energie buna.

– In acest weekend, Luna este in crestere de luminozitate se afla in sentimentalul, melancolicul si sufletistul PESTI.

– In plus, Duminica 16 decembrie, avem un aspect astral important pentru sufletul nostru : Venus (aflata in Scorpion) este in sextil cu Saturn (aflat in Capricorn). Acest sextil ne creste nevoia pentru companie ! Vei vedea in continuare cum.

Luna in Pesti este punctul terminus al calatoriei Lunii timp de 28 zile prin zodiac.

– Cat timp Luna este in Pesti. intotdeauna starea noastra este melancolica, meditativa, plina de compasiune si iertare. Cei ce sunt mai sensibili in fata emotiilor vor fi mai coplesiti de aceasta energie.

– O stare de bine gasim daca ii ajutam pe altii, insa sa mentinem si granite sanatoase ca sa nu se profite de bunavointa noastra.

– Ne este usor sa vedem binele din alt om si sa ii trecem cu vederea greselilor.

– Orice faci bun pentru oameni acum, are reverberatii de iubire neconditionata si impacteaza mai mult ca oricand.

– Daca nu prea petreci timp singur de felul tau, Luna in Pesti te indeamna si iti da oportunitatea sa iti faci timp pentru actiuni solitare.

Ca sa te conectezi deplin cu altii, trebuie mai intai sa fii conectat cu tine insuti. Fa-ti timp sa visezi cu ochii deschisi, sa colinzi undeva in tacere, sa vizitezi un mal de apa, sa asculti cum susura un rau sau cum se sparg valurile marii. In aceste momente de pace vei reveni la tine insuti, iti vei reaminti de tine si te vei conecta cu sufletul tau.

– Acum poti fi indemnat inconstient de Luna in Pesti sa evadezi din realitate mai mult spre tv, spre diverse adictii. Daca te surprinzi dorind sa fugi din acum si aici, poate e bine sa explorezi de ce. Ce te supara in situatia curenta, cu oamenii din prezentul tau, cu emotiile pe care le simti acum, de vrei sa “fugi”?

– Energia Lunii in Pesti poate aduce emotii si lacrimi, uneori si fara motiv. Este usor sa te ratacesti in altcineva. Nostalgia e in aer, insa ramai conectat la cine esti si unde esti !

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Pesti :

Ofera-ti voluntar din timpul tau spre caritate / scrie in jurnal / scrie o poezie / lasa-ti sufletul sa se exprime / priveste-ti filmul preferat / fa o baie lunga / asculta muzica ce iti bucura sufletul / treci prin fotografii / fa acte mici de bunatate / mediteaza / viziteaza o galerie de arta / scrie o scrisoare de iertare / citeste ceva spiritual / roaga-te.

Venus in sextil cu Saturn de Duminica iti creste nevoia de a avea companie. Daca vrei sa te simti iubit si valorizat de cineva, “de vina” este acest tranzit ! Dar acum ai nevoie sa fie ceva serios si iubire adevarata.

Daca ai un partener, vei cauta reasigurari sau o intarire a conexiunii, dar vei fi dornic sa faci persoana sa se simta fericit(a) si multumit(a).

Relatiile noi sunt posibile dar nu esti interesat de aventuri de o noapte. Mai degraba atragi oameni seriosi interesati de angajamente de lunga durata. Uneori sub acest tranzit sunt posibile si relatii dintre profesor-student sau poate fi vorba de o relatie in care sa fie o diferenta mare de varsta intre parteneri !

Desi este un tranzit in care iubirea este importanta pentru tine, vei avea totusi o abordare de bun simt si practica a vietii. Asta se aplica in special pentru a rezolva anumite dificultati recente. Poti gasi rezolutii si rezolvari si va exista o intelegere mutuala si o recunoastere reciproca cand o relatie a ajuns la punctul sau de final, fara resentimente si emotii grele.

Horoscop weekend. In afara de aceste caracteristici generale astrale, iata mesajul particular pentru fiecare zodie in horoscopul acestui weekend :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti asa de curajos cand vine vorba sa te aventurezi pe un teritoriu necunoscut ! Totusi, asta nu inseamna ca nu te intrebi daca ai cumva curajul de a realiza ceea ce ti-ai propus. In acest weekend, orice asemenea frica, indoiala si insecuritate pot rasari tocmai cand esti pe punctul de a face un mare salt in acest teritoriu nefamiliar al viitorului. Recunoaste ceea ce simti dar nu iti hrani aceste stari. Doar continua sa avansezi, punand cate un picior in fata celuilalt si continua sa mergi in directia in care vrei sa mergi. Universul te va sustine.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista o nevoie in aer de a intari o legatura speciala de suflet cu partenerul tau sau cu un prieten, dar asta inseamna sa te deschizi intr-un mod care te face sa te simti super vulnerabil. Este usor sa te inchizi si sa fugi, insa iti trebuie un mare curaj sa te deschizi si sa risti sa fii respins sau ranit. Este riscul pe care ti-l iei, pe care cu totii ni-l luam, pentru a simti iubirea si conexiunea. Daca vrei ca cineva sa fie autentic cu tine, trebuie sa fii si tu autentic cu el/ea. Daca esti sincer cu privire la planurile tale de viitor ti se poate parea infricosator, dar vei vedea ca nu prea exista alta cale de urmat daca vrei profunzime, indiferent daca cealalta persoana este sau nu pe aceeasi viziune cu tine.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O relatie importanta pe care ai tot cultivat-o ar putea intampina primul blocaj. Fie ca este vorba de iubire sau de afaceri, noi presiuni sunt adaugate atunci cand o conexiune privata ajunge publica. Cand altii din afara incep sa isi faca simtita prezenta, oricine, cu opinii sau influenta, ati putea invata unul despre celalalt lucruri despre care nici nu stiai inainte. Daca va lasati influentati, este un semn clar ca nici nu a fost cu adevarat un angajament inca de la bun inceput. Pur si simplu nu poti lua orice auzi drept adevar si de buna.

