Horoscop weekend 15-17 mai. Racii sunt sensibili, Scorpionii găsesc valoare în lucruri

Pestii aduc cea mai inteleapta abordare dintre cele 12 zodii si ne conecteaza cu energia spirituala, cu marele intreg din care facem cu totii parte fie ca ne dam seama fie ca nu. Oricum, faptul ca la acest moment avem 4 planete deja retrograde – Pluto, Venus, Saturn, Jupiter – inseamna ca atmosfera este orientata spre pauza si revizuire a vietii pe mai multe capitole in functie de specificul fiecarei planete.

Energia benefica a Pestilor ne va fi, astfel, de mare ajutor in acest proces. Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:



Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceste zile, ai tendinta sa te ratacesti in emotii, ghidat de pasiune si de instinctele pure, si sa ajungi in situatii care par a fi iesite din matca uzuala. Ti se deschid in fata oportunitati, dar ai grija ca pot fi ascunse si greu de identificat daca nu privesti semnificatia din spatele oamenilor si situatiilor. Da sanse tuturor dar verifica de doua ori orice informatie. Nu ai nevoie de promisiuni care nici nu promit mare lucru. Fii pe faza la lipsa de sinceritate a altora sau a ta. fii delicat si pur cu inima ta, ca sa fii un real suport pentru tine si pentru altii.

Afirmatia weekendului: Eu imi deschid inima la iubire

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista in lumea asta destule legi si limitari care nu sunt de inteles, dar cu toate acestea sunt respectate pentru ca fac parte din structura de care apartii. Daca tu ai o cale a ta si ce e acum nu te satisface, poti face schimbari dar sa nu fii prea rebel daca nu ai destule informatii ca sa faci fata stabil situatiilor. Nevoile tale vor fi implinite. Acum ai puterea sa pui in practica orice ideal si sa iti umpli lumea cu atingerea dragostei, deci nu te abate de la a cauta ce iti doresti. Sa ii vezi pe altii pentru cine sunt ei cu adevarat si iubeste-i pur si simplu, fara judecata.

Afirmatia weekendului: Eu vad puterea din alti oameni

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este nevoie, vrei nu vrei, sa revii la anumite aspecte din trecut si sa ne revezi, avand de-a face cu lipsa de sinceritate a unora si cu toate acele lucruri care trebuiau clarificate de la bun inceput. Comunica, sa nu iti fie teama sa vorbesti si fii la fel de sincer cu altii cum ai fi cu tine insuti. Consecventa ta va fi admirata. Ramai ferm, dar nu rigid, in convingerile tale, altfel risti sa nu vezi iesirea dintr-o situatie anume. Petrece timp in singuratate, in contact cu natura, mediteaza si respira, ca sa echilibrezi nevoile interne cu lumea exterioara.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.