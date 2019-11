HOROSCOP weekend 15-17 noiembrie. Gemenii trebuie să fie atenți la cheltuieli, Vărsătorii trebuie să fie atenți la stres

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata in continuare horoscopul de weekend 15-17 noiembrie 2019. Marti 12 noiembrie a avut loc Luna plina in Taur, o lunatie benefica asa cum se intampla ori de cate ori are loc in aceasta zodie a frumusetii, simturilor, banilor si atentiei asupra propriei fiinte. Efectele Lunii pline se mentin in zilele urmatoare iar in weekend Luna se afla in casnicul, sentimentalul si linistitul Rac, sustinand tot ce avem de trait si integrat de la Luna plina.

HOROSCOP. Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa, ca sa ne umplem de bine dar si ca sa ne imbogatim prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Acest lucru poate aduce si un sentiment de “dor de casa” pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund pentru ca ne dorim sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale.

HOROSCOP. Luna in Rac ne face sa plangem usor si sa avem momente sentimentale. Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice. Suntem mult mai sensibili la starile altora.

HOROSCOP. Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji. Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Rac impreuna cu Marte, Saturn si Pluto te pot face sa te simti mai tacut si unele conflicte interne pot iesi la suprafata in nevoia de a ajunge la o finalizare, ca un fel de rascruce de drumuri : continui sa mai crezi in ele sau le dai drumul ? Cea mai buna abordare este sa iei totul cate un pas pe rand, sa rezisti sarcinilor multiple si distragerilor de orice fel. Oricat de greu este pentru tine, ritmul acestor zile trebuie sa fie lent. Vorbim totusi de Luna in Rac. Evita supararile emotionale pentru ca te poti simti rapid coplesit si poti reactiona urat. Ia-ti spatiu cat de mult iti este necesar si tine minte vorba “si asta va trece”. Este bine sa fii conectat cu ce simti si sa iti dai seama cand ai mai simtit la fel, semn ca este vorba de o rana nevindecata a copilului tau interior. Evita sa fugi si de aceasta data de ea.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna in Rac impreuna cu Uranus iti ofera combustibil emotional sa faci lucrurile sa se intample dar si satisfactia emotionala ce vine din faptul ca tai rand pe rand lucruri de pe lista. Luna activeaza pentru tine comunicare, cunoastere si invatare, asa ca e o perioada buna sa urmezi un curs online, sa citesti un nou capitol sau sa scrii ceva. Scufunda-te in asemenea activitati care te ajuta sa te cunosti si dezvolti mai bine.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Arunca o privire la treburile tale financiare si fa o ajustare la buget in caz ca e nevoie. Cheltuia doar ce este necesar pentru ca urmeaza luna de sarbatori cand oricum se anunta noi cheltuieli specifice. Luna iti activeaza zona de bani, prosperitate si ce valorizezi tu. Cand este in Rac, tu devii conservator pe plan financiar si te poate ghida si directiona prin sentimentele tale cum sa iti gestionezi cel mai bine fondurile. Lucrurile pot fi intense pe plan profesional acum, multi oameni sunt foarte stresati si nu gestioneaza bine acest stres. Evita sa te amesteci in povesti ce nu iti apartin.

