HOROSCOP weekend 16 - 18 august 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii sunt plini de romantism, Taurii sunt preocupați de activități casnice

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 16-18 august 2019 :

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Evenimentele astrale ale acestei saptamani te plaseaza intr-un varf in ceea ce priveste romantismul. Fie ca esti singur, fie ca esti intr-o relatie, oportunitatile sunt prezente ca tu sa te distrezi si sa iti pui la cale unele intalniri sau escapade cu totul minunate. Luna plina iti intensifica sentimentele si chiar iti poate intari in mod pozitiv legatura pe care o ai sau te poate inspira sa obtii mai multe beneficii de la statutul de partener intr-un cuplu.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Evenimentele astrale ale acestei saptamani, dintre care notabile sunt retrogradarea lui Uranus in zodia ta pana in ianuarie dar si Luna plina, te fac ca in aceste zile de weekend sa simti apreciere pentru ca esti intr-o relatie care iti permite destul de multa libertate. Drept rezultat, poti fi si mai inclinat sa iti exprimi calitatile unice si dorintele. Totodata, atentia iti este indreptata si spre activitatile vietii de acasa, zilele fiind benefice pentru orice doresti sa infrumusetezi acolo. Daca esti singur, vei prefera intalnirile usoare, detasate si fara mari implicari emotionale sau angajamente.

