Horoscop WEEKEND 18-20 ianuarie 2019. Cum te schimbă eclipsa totală de Lună plină sângerie în Leu? Soarele își schimbă zodia

HOROSCOP WEEKEND. Iata in continuare horoscopul de weekend 18-20 ianuarie 2019, ultimele zile inaintea marelui eveniment astral ce se prezinta ca o ceremonie in cosmos : eclipsa totala de Luna plina sangerie in Leu de luni 21 ianuarie. In Europa, eclipsa este vizibila Luni iar pe continentul american este vizibila Duminica. Insa energia ei si a Lunii pline este deja activata in weekend. In aceeasi zi cu eclipsa si cu Luna plina, Soarele intra in Varsator.



HOROSCOP Daca te-ai simtit coplesit in ultimul timp, fii bland cu tine. Suntem cu totii in mijlocul unor vremuri intense in astrologie. Daca nu ai stiut pana acum, afla ca o eclipsa totala de Luna plina sangerie are intensitatea de cel putin 10 ori mai mare decat cea a unei Luni pline obisnuite care nu e nici ea de neglijat niciodata.

O eclipsa totala de Luna plina sangerie poate fi vazuta si traita doar de 28 ori intr-un secol !

Orice eclipsa inseamna un moment al vietii de oportunitati si schimbare si vine cu o energie de o intensitate uluitoare. Tot ce poti face este sa lasi Universul sa fie la fraiele comenzii si tu sa ai incredere.



HOROSCOP Lumea ta se poate schimba, iar cum te va schimba pe tine, in functie de zodia ta, te poate ajuta sa iti dai seama ce fel de energii te vor impacta.

Impactul Lunii pline sangerii este la fel de misterios precum arata ea. Eclipsa are loc in curajosul, expresivul, creativul si stralucitorul Leu si te aduce mai aproape de ce este menit sa fie identitatea ta in propriul tau destin.



HOROSCOP Aceasta eclipsa este ULTIMA din seria eclipselor de pe axa Leu-Varsator care a inceput in vara 2016. Cine esti tu de fapt versus tot ce iti spun ceilalti ca trebuie sa fii ? Am avut aproape 3 ani de eclipse socante ca sa ne lamurim. Acum este ultimul “examen”.



HOROSCOP Uranus, planeta rebela si regele imprevizibilitatii in Univers, se afla in ultimele sale 2 luni in Berbec – pozitie ce se va mai repeta dupa 84 ani ! – si e pus pe treaba.



HOROSCOP El joaca un rol activ in aceasta energie a eclipsei datorita pozitiei sale de cuadratura cu Luna plina sangerie. Fiind vorba de Uranus, ti se recomanda atentie la reactiile impulsive si la schimbarile generale de dispozitie. Fii rabdator, ai autocontrol si tine-ti mintea deschisa la tot ce vezi si auzi !

Tot in aceeasi zi cu eclipsa, Soarele isi va schimba zodia gazda pentru o luna de zile, intrand in Varsator. In timpul eclipsei, Luna in Leu va intra in umbra cea mai densa facuta de Pamant si de Soare. Eclipsa va face ca Luna sa dispara un timp scurt din vedere INAINTE de a lumina din nou, plina si puternic rosie. Deci Luna plina sangerie va fi in linie directa cu Soarele mutat in Varsator ! Energia Varsatorului se activeaza puternic in fiecare dintre noi. Pentru multi, aceasta este o veste buna pentru ca “imprumutam” din calitatile vizionarului Varsator !



HOROSCOP Iata 7 moduri prin care sa profiti la maxim de aceste energii :



HOROSCOP Pentru unii dintre noi, energia eclipsei totale lunare suprapusa peste schimbarea zodiei Soarelui in Varsator si in cuadratura cu rebelul Uranus, va fi simtita profund si transformator, in timp ce pentru altii mai putin. Insa tot exista o putere semnificativa pe care o are asupra fiecaruia dintre noi. Lucreaza cu aceste forte si lasa-le sa te ajute sa iti rezolvi aspecte din viata ta de zi cu zi !



1. Gaseste ceva pentru care simti pasiune

Cu totii trebuie sa ne gasim un motiv pasional si autentic pentru care continuam sa mergem mai departe, nu sa traim din inertie si obisnuinta. Vezi spre ce bate inima ta si mergi intr-acolo cu adevarat si concret. Fie ca e o actiune indreptata spre altii fie ca este pentru propria ta bucurie de a fi, vei culege o paleta larga de beneficii daca iti schimbi atitudinea spre munca facuta cu reala pasiune.

2. Nu lasa emotiile sa preia controlul tau total

Este bine, indicat si sanatos sa nu ne reprimam emotiile ce ies la suprafata si ce poarta amintiri vechi si grele “bagate sub pres” ca sa nu (mai) suferim din cauza evenimentelor si gandurilor ce le-au creat. Insa nu este cazul nici sa ramanem scufundati in ele ca intr-o cada plina cu apa. Nu le mai alimentam cu atentia noastra excesiva asupra lor. Procesam totul scurt si la obiect, vedem la ce ne-au ajutat, ce lectii am invatat si apoi le transformam in emotii pozitive si mergem mai departe cu privirea spre viitor !

