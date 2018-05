Horoscop weekend 18-20 mai 2018. Mantra pentru weekend cu Luna în Rac în zile speciale!

Pixabay

Horoscop weekend.Configuratia astrelor ne plaseaza la cateva zile dupa ce Luna noua a avut loc in Taur si acum este in faza sa de crestere ca si luminozitate pana la urmatoarea Luna plina de la finele lunii dar si dupa ce Uranus a intrat prima data in Taur dupa 84 ani, unde va sta pana in 2026. Multe se vor schimba, multe deja le simtim subtil sau mai brutal in noi si in viata noastra ca fiind schimbate sau in curs de reasezare, nu-i asa?

Luna noua in Taur inseamna inceputuri si Uranus in Taur inseamna noi inceputuri neaparat, atat personal cat si global.

Uranus in Taur isi va aduce magia schimbarii in domeniile patronate de Taur : cum ne raportam la bani, la bunurile cumparate prin bani, ce mancam, ce cultivam, cum tratam pamantul, impactul din ce in ce mai mare al tehnologiei in viata noastra si tot ce inseamna viata de zi cu zi.

In 2026 cand Uranus se va muta in Gemeni, vom fi cu totul alte persoane. Dupa care, in Gemeni, Uranus ne va lua la schimbat felul in care comunicam si ne raportam la oameni.

Nu este de mirare daca zodiile incep sa fie si mai preocupate de aspectul vietii lor financiare.

Acestea sunt acum urmate de un weekend cu Luna in Rac. Ce succesiune mai buna pentru a ne pregati pentru ce va urma decat ca dupa o asemenea miscare puternica astrala sa ni se dea ragazul a trei zile de weekend petrecute sub energia Lunii in Rac?

Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Luna noua in Taur te-a indemnat – si inca o mai face cel putin o saptamana – sa incetinesti orice ritm si sa iti dedici timp ca sa ai grija de corpul tau si de planeta. Taurul, acest semn senzual si pamantesc te invita sa apreciezi lumea fizica si taramul celor cinci simturi. Mergi prin padure, prin parc, lucreaza in gradina, mergi la un masaj sau asculta muzica linistitoare si hranitoare pentru suflet. Aceasta Luna noua a fost blanda, moale, odihnitoare si reflectiva, dandu-ne un timp de a practica doar a fi, pur si simplu.

Ca tot este vorba de a planta, acum poti planta seminte noi spirituale nu doar fizice, cum ar fi bazele unui proiect sau vis ce sta in asteptare de mult timp.

Cum suntem cand Luna este in Rac?

In timp ce ne aflam sub influenta Lunii noi din Taur de marti 15 mai, iata ca Luna ajunge in weekendul 18-20 mai in Rac, intarind mesajul Lunii noi.

Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa. Acest lucru poate aduce si un sentiment de “dor de casa” pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund.

Aceasta Luna ne face sa plangem usor si sa avem momente sentimentale. Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice. Suntem mult mai sensibili la starile altora.

Luna in Rac ne face sa ne dorim sa ne retragem, sa ne reumplem de bine. Dar este vorba de a ne imbogati prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Nu este o energie moale dar este o nevoie de a ne dori sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale. Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare. Poti adauga adancime si nuanta emotionala la orice lucrezi acum. Orice ai face, este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

Poti deveni mult mai plin de compasiune fata de altii sau fata de intreaga umanitate. Poti descoperi cu ce poti contribui ca sa aduci alinare cuiva sau mai multora. Poti avea un instinct mai mare despre ce hraneste si face bine oamenilor.

Ce sa faci cu timpul tau cand Luna este in Rac

Acum este un bun moment sa te bucuri de activitati ce au legatura cu apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Aceste activitati pot avea legatura cu cresterea ta spirituala, cu legaturile cu alti oameni sau conexiunile cu orice fiinta care creste si traieste.

Poti alege sa :

– Ia-ti timp sa te bucuri de pacea si serenitatea ce vin din statul pe plaja, pe malul unui lac sau doar in cada de baie.

– Petrece timp de calitate cu familia si prietenii.

– Bucura-te sa iti ingrijesti spiritul creativ prin pictura, desenat, cantat, jucat, scris.

– Ai grija de sufletul altora aducandu-le cadouri, bombonele, prajituri, ce le place lor sau plante si flori ca sa ne inseninezi ziua.

– Fii voluntar ca sa ii ajuti pe altii sa ingrijiti oameni, copii, plante sau sa gatiti lucruri bune pentru altii.

– Lucreaza in gradina, pune seminte, plante, ingrijeste un spatiu verde.

Iata horoscopul weekendului 18-20 mai 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este posibil sa nu vezi cu adevarat scopul unor lucruri pe care oamenii le construiesc, dar asta nu inseamna ca nu sunt magnifice si cu adevarat valoroase in timp. Daca ai cumva stari de dubii cu privire la ce se construieste acum in viata ta pe care nu le intelegi, da-le credit de incredere in loc sa te opui unor solutii moderne. Tu esti de regula cel care face inovatii si schimbari, dar acum pari a fi mai focusat pe alegeri rationale. Deschide-ti mintea, lasa noul sa intre si da-ti voie sa cresti in directia care se simte cel mai bine pentru tine.

Mantra de weekend pentru Berbec: Mintea mea este deschisa la nou.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nevoia ta de a vorbi despre aspecte de bani cu cei ce depind de tine si cu cei de care tu depinzi, iti va da ocazia sa clarifici atmosfera si sa faci planuri de care sa te tii in zilele acestea si urmatoare. In aceste weekend, vei simti o eliberare pentru ca Venus se muta in Rac si atentia ti se muta pe aspecte linistite si placute de familie si pe legaturi de suflet. Petrece timp acasa si fa orice te calmeaza. Este multa tensiune in lume si in lumea ta. Nu ai cum sa te bucuri de viata ca pe vremuri daca nu iti stabilesti o rutina ca sa te incarci cu pozitiv ori de cate ori poti.

Mantra de weekend pentru Taur: Eu vad frumusetea peste tot si in orice.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mercur este acum in Taur si impactul acestui element dur pamantesc te poate face sa vezi ca ceea ce a fost stabilit acum se manifesta si poate fi verifica in lumea reala iar initiativele luate vor genera fructele pe care le astepti de ceva vreme. Unii veti primi ocazia de a avea mai multi bani curand, poate o marire. Altii va veti pune sub intrebari sensul propriei valori si vei realiza ca primesti ce meriti in fiecare domeniu de viata analizat.

Mantra de weekend pentru Gemeni: Eu imi apreciez si valorizez abilitatile

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

http://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-saptamanal-3/horoscop-weekend/