HOROSCOP weekend 19-21 aprilie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii trebuie să fie atenți la parteneri, Gemenii încheie un ciclu de viață

HOROSCOP. Sfârșitul de săptămâna aduce mult neprevăzut pentru mai multe zodii.



HOROSCOP BERBEC Nu este numai despre tine sau totul despre tine in acest weekend, Berbecule, deci pune-ti atentia pe partener (in iubire sau in afaceri) sau pe oricare adult cu care interactionezi intr-un mod mai semnificativ. Intr-un fel, te-ai putea simti ca si cum orbitezi in jurul acestei relatii decat ca te angajezi in ea din interior. Sunt zile bune sa iti dai seama atel daca relatia este functionala sau deteriorata. Aceasta faza a conexiunii relatiei se apropie de o concluzie si o inchidere si ar fi bine sa gestionezi lucrurile in timp ce mergi inainte cu optimism.

HOROSCOP TAUR Desi unele convingeri personale iti sunt foarte clare si solide, o parte din alti oameni cu care interactionezi pare sa nu urmeze acelasi ritm si gandire ca tine si ai nevoie de timp petrecut in solitudine ca sa iti dai seama care sunt raspunsurile inimii tale si cum sa te protejezi de intruziuni din exterior. Daca e nevoie sa te schimbi, da-ti libertatea sa o faci si sa schimbi si cursul actiunilor, chiar daca ai setat obiective care si ele trebuie sa fie reajustate. Sunt multe cai spre fericirea personala si a ta poate fi doar a ta, nu trebuie sa se potriveasca cu credintele altora neaparat. Crede in tine!

HOROSCOP GEMENI Credinte personale pe care le ai te vor indrepta in aceste zile spre frumos, spre iubire si spre realizari minunate pe care le doresti si astepti de foarte mult timp. Este un weekend de sperante inalte si credinta care sa permita inspiratiei sa preia fraiele. Se incheie un ciclu de viata, incepe altul si este un moment de cotitura in bine pentru multi Gemeni, in care vezi, in sfarsit, cum te eliberezi si inchizi vechi usi si deschizi ferestrele pentru ca aerul nou sa intre. Unele circumstante de viata sunt pe cale sa se schimbe. Asuma-ti raspunderea pentru partea ta de munca si pentru cea care urmeaza sa fie facuta ca sa progresezi si reusesti. Ai incredere si traieste in ritmul Universului.



