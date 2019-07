HOROSCOP weekend 19 - 21 iulie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii trebuie să-și evite foștii parteneri, Gemenii se răsfață cu un masaj sau cu o masă bună

HOROSCOP. Weekendul se anunță relaxant pentru unele zodii. Nu toată lumea însă debordează de fericire.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP. O reuniune la tine acasa va fi ceva placut, cu conditia sa nu inviti prieteni care sunt implicati in scenarii complicate de amor. Daca tu esti una din acele persoane in asemenea situatie, evita sa petreci timpul in compania unui fost partener pe care inca il doresti, nici nu te duce la intalniri in locuri unde exista o persoana ce iti place foarte mult dar care este total indisponibila. De ce sa complici lucrurile si sa iti strici weekendul ? Vei avea zile placute si bune daca te inconjori cu oameni cool si daca ai grija sa nu aduci si sa nu aduca nimeni dramatismul la petrecere si discutii.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP. Multi oameni tin la tine. De aceea, te poti astepta la mesaje si apeluri de la prieteni si familie care vor sa afle ce mai faci si sa recupereze vesti de la tine. Intalniri spontane pentru o cafea sau o bautura lejera de vara sunt si ele prezente in programul anuntat pentru weekend. Ai grija sa nu iti petreci timpul cu oamenii fiind in obsesii repetitive despre o poveste complicata de amor si nu ii sustine nici pe altii sa fie asa. Unii stiu deja povestea si se pot plictisi de cel ce o relateaza.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP A cheltui bani pe lucruri care iti aduc stare de confort precum portii delicioase de mancare sau masaj pare acum un rasfat necesar pentru tine. Este minunat daca platesti cu banii jos dar daca o faci dintr-un card de datorii sau te astepti sa plateasca un parteneri, te setezi singur pentru probleme. In toate domeniile, iti este recomandat sa nu te indatorezi altora, inclusiv bancilor, pentru ca iti limiteaza abrupt libertatea umana si financiara si da altora prea mult control asupra ta. Confortul care trebuie obtinut prin cu mai putini bani este la fel de bun si nici nu trebuie sa ai alte probleme secundare.

