HOROSCOP weekend 20-22 decembrie. Racii se eliberează de tensiune, Leii trebuie să se implice mai mult

HOROSCOP. Venus intra in Varsator din acest weekend pana pe 13 ianuarie 2020, deci o schimbare de registrul destul de mare pentru domeniul guvernat de aceasta minunata planeta : iubire, relatii, bani, armonie. Cat timp Venus este in Varsator, ne alegem cu unele energii noi destul de interesante pentru ca vom fi mult mai deschisi la minte si mai orientati natural spre oamenii din jurul nostru sau chiar si mai indepartati decat noi. Varsatorul inseamna conectarea cu umanitatea ca intreg si depasirea propriilor preocupari si interese mici, personale. Astfel, vom fi dornici sa ne imbunatatim relatiile per ansamblu si prieteniile existente. Daca suntem singuri, vom aprecia prieteniile alaturi de care vom petrece timpul, indiferent daca „iese” ceva sau nu din ele pe plan amoros.

HOROSCOP. In acest weekend are loc si solstitiul de iarna 2019, pe 21 decembrie, iar o data cu acesta se vor activa unele energii destul de intense pentru ca se deschide un portal energetic ce ne incurajeaza sa ne conectam la ceva puternic si special pentru destinul fiecaruia. El va fi deschis cateva zile si ne va permite sa ne privim imaginea de ansamblu, mai mare, a propriei vieti si sa vedem lucrurile asa cum sunt versus cum am dori sa fie. Aceasta noua viziune trebuie traita cu emotii de acceptare si constientizarea ca ceea ce traim este ce trebuie sa traim acum pentru evolutia noastra. Mintea poate avea o alta agenda, insa sufletul ne poate trage in alta directie. Intrucat corpul nostru este vehiculul sufletului venit pentru propriile sale experiente pe Pamant, este lesne de inteles cat de benefic ne este sa fim atenti ce vrea sufletul si sa convingem mintea sa se alinieze, supuna si coopereze. Nu ne fac bine conflictele interioare intre ce este si ce am vrea sa fie.

HOROSCOP. De aceea vin aceste portaluri, ca sa ne ajute sa dobandim pace interioara, acceptare si deci armonie. Energia unui solstitiu este ca o sarbatoare in Cosmos si ne sustine si pe noi sa ne privim propria viata cu seninatate si lipsa de incrancenare ca sa ne gandim incotro ne dorim sa mergem de acum inainte. Vom fi mult mai capabili sa luam decizii corecte si sa cream acele situatii care ne sunt cu adevarat necesare pentru binele nostru.

HOROSCOP. Acest portal al solstitiului de iarna ne va face sa simtim ca meritam sa ne acordam mai mult timp pentru noi insine dar si sa folosim acest timp cu intelepciune, pentru a ne hrani sufletul. Sa ne imbratisam si partile intunecate de care nu suntem mandri, sa le acceptam si sa ajungem la pace cu noi insine. Nu lasa nimic din ce nu iti place la tine sa te tina pe loc din a avansa. Iata despre ce este acest solstitiu!

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti focusat pe scopurile tale si asta e bine pentru ca acum vei avea, in sfarsit, energie mai multa sa reusesti in tot ce iti planifici si sa te surprinzi si pe tine cu noi miscari pline de creativitate. Ia-ti tot timpul necesar si planifica in avans. Sa ai bunavointa de a face ce e nevoie ca sa ajungi la punctul dorit. Orice pas mic te va face mai satisfacut pe masura ce mergi tot inainte. Cele mai grozave realitati nu se obtin stand prea mult timp intr-un singur loc. Imbarca-te in noi aventuri care sa iti umple bateriile si inima cu bucurie, intalnind oameni noi pe drum. Viata este o aventura.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In ultimul timp, se pare ca ai cautat sa iti alimentezi sentimentul si nevoia de siguranta in anumite relatii care nu s-au dovedit suficient de puternice pentru asa ceva. Daca vrei sa te simti bine si stabil in pielea ta, mai intai trebuie sa iti repari relatia din tine cu copilul si cu oamenii din trecut ce te-au facut sa crezi ca esti vulnerabil si ca ai nevoie de altii ca sa fii intreg si bine. Sunt zile in care pot iesi la lumina unele furii interioare, poate si doar la amintirea unor situatii in care nu te-ai simtit imputernicit. Ii vezi pe cei din jur asa cum sunt, poate au si ei emotii care ii coplesesc si despre care nu vorbesc. Fii atent sa nu devii un aspru judecator, ci doar protejeaza-te de cei intruzivi. Simte-te in siguranta in lumea ta, indiferent ce ai de facut ca sa ajungi la aceasta stare.

