Horoscop weekend. Luna iulie 2018 ne ofera un adevarat spectacol astral prin fenomenele unice si eclipsele oferite de Luna si de Soare ! Acest weekend cuprins intre vineri 20 iulie si duminica 22 iulie este profund si adanc ca semnificatie, Luna fiind in crestere si in Scorpion.

Horoscop weekend. Care este mesajul Lunii in Scorpion pentru noi. Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancime lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Horoscop weekend. Luna in Scorpion ne cere insistent sa ne descoperim propria putere si este un timp excelent sa scapam de frici vechi si obiceiuri limitative. Poate fi un timp intim si foarte pasional.

Horoscop weekend. Evita tactici de manipulare, evita sa pui sau sa participi sa pui la cale lucruri si evita suspiciunea. Scorpion vrea sa ajunga in adancimea lucrurilor si este pregatit sa sape in orice mizerie necesara ca sa ajunga la bijuteriile din spate. Este un semn fix, deci este determinat si neobosit in cautarea lui. Ai grija la gelozii si obsesii – ele ne arata unde ne-am pierdut puterea sau unde am cedat-o altora.

Horoscop weekend. Poate ca esti atras de anumite intalniri intense in relatiile tale. Daca simti ca se apropie o furtuna, las-o sa vina. Puterea trebuie eliberata inainte de a otravi atmosfera.

Este un timp perfect sa explorezi aspecte adanci din tine. De ce te temi si care este cauza? Care iti sunt secretele? Poate ca este timpul sa dezgropi aceste taine.

Horoscop weekend. Daca suferi, dedica-ti timp sa ajungi la cauza de la radacina si decide ce trebuie schimbat. Exploreaza-ti obiceiurile ce te tin in spate sau pe loc. Visele iti pot fi mai intense sau poti avea cosmaruri. Scrie-ti visele, ele sunt aici ca sa te calauzeasca.

Horoscop weekend. Iata horoscopul zilelor de weekend 20-22 iulie 2018 sub aceste influente astrale:



Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Stiai ca femelele libelule uneori se prefac ca sunt moarte ca sa evite avansurile de la masculi ? Mesajul pentru tine este : exista mereu cai mult mai usoare sa te protejezi si zilele acestea poate ca trebuie sa vii cu solutii creative in relatiile tale care sunt prea intruzive si iti calca limitele permise. Ai putea cuvintelor de partea ta. Foloseste-le cu intelepciune. Nu fii prea orgolios in a asculta critici sau sfaturi de la cei in care ai incredere. Sentimentele tale te indruma spre directia buna, deasupra bataliilor dintre ego si inima.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu merit sa fiu iubit



Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt zile in care poti experimenta anumite neajunsuri si dezavantaje in sistemul tau de valori si trebuie sa iti reexaminezi si sa repari ce este deteriorat. Este timpul sa simti ce meriti cu adevarat si sa mergi spre asta, altfel te poti bloca in relatii care pur si simplu nu te fac fericit si nu iti implinesc nevoile autentice. Simti impulsul de a fi mai liber decat esti si cu siguranta mai creativ. Ai nevoie sa ai viata mai colorata cu iubire si cu emotii, iar rutina zilnica sa serveasca unui scop mult mai mare decat credeai.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu ma iubesc cu adevarat



Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In aceste zile vrei realiza din nou importanta cuvintelor bine alese si a calitatii gandurilor tale atunci cand iti incetinesti ritmul. Ca sa ajungi la lumina, va trebui sa faci un ocol curand si ai nevoie de timp ca sa te gandesti si sa contemplezi la tot ce s-a intamplat ca sa ai claritatea de a arde tot ce nu mai conteaza in mintea ta. Este destul de multa tensiune in aer, dar esti ghidat de forta corecta interioara. Recunoaste asta la timp ca sa nu fie nevoie sa te reintorci la aspecte ce puteau fi evitate daca te lasai calauzit.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu sunt focusat si mintea mea este clara

