HOROSCOP weekend 20-22 martie. Saturn intră în Vărsător după 29 de ani. Gemenii sunt confuzi, Peștii au succes în orice fac

HOROSCOP. Saturn a calatorit prin Capricorn din 20 decembrie 2017 iar acum, duminica 22 martie 2020, se muta in Varsator pentru cateva luni, suficient cat sa simtim aceasta energie. El va intra in iulie retrograd, va reajunge inapoi in Capricorn apoi va reintra oficial in Varsator in decembrie 2020 (o data cu Jupiter care tot atunci va schimba zodia tot in Varsator).

HOROSCOP. Saturn ramane in Varsator pana pe 7 martie 2023. Saturn este considerata una din cele mai provocatoare si dure planete ale sistemului solar, dar exista o profunzime a lui Saturn pe care prea putini oameni o inteleg. Energia lui Saturn ne forteaza sa ne uitam la partea mai serioasa a vietii si sa ne asumam responsabilitatea pentru ea.

HOROSCOP. El ne cere sa fim cu picioarele pe pamant si conectati la realitate ca sa ne asumam tot ce am facut, simtit si experimentat. Saturn vrea sa ne deschidem mintea si inima si sa stam cu demnitate fata in fata cu ce suntem, cu ce am creat – tot ce e bun, tot ce e rau, tot ce e urat, tot ce e frumos. Aceasta este puterea lui Saturn.

HOROSCOP. O data la 28-29 ani, Saturn revine in cate o zodie ceea ce se numeste reintoarcerea lui Saturn. Un om poate experimenta 2-3 asemenea reveniri Saturniene de-a lungul vietii sale. Un ciclu complet al lui Saturn prin cele 12 zodii dureaza acesti 28-29 ani. In astrologie se considera ca un om nu este maturizat pana cand Saturn nu revine in zodia in care era la momentul nasterii sale, deci pana la 28-29 ani. Acesti ani cu Saturn in Varsator vor fi importanti pentru cei care au avut pe Saturn in aceasta zodie la momentul nasterii, ei experimentand aproape 3 ani de reintoarcere saturniana.

HOROSCOP. Cei care vor avea intre anii 2020-2023 varstele cuprinse intre 27-30, 57-60 sau 87-90 vor avea parte, asadar, de revenirea lui Saturn in Varsator in viata lor.

HOROSCOP. Saturn este Lordul Karmei. El aduce mari lectii si cresteri si ne ghideaza sa ne asumam responsabilitatea pentru vietile noastre in moduri noi de a trai.

HOROSCOP. Ori de cate ori Saturn se muta intr-o zodie noua, el creaza o schimbare monumentala pe care cu totii o vom simti in varii intensitati.

HOROSCOP. Pentru ca Saturn petrece cam 2 ani si jumatate in fiecare zodie, energia sa se construieste incet dar sigur si nu vedem imediat efectele sale in viata noastra.

HOROSCOP. Cu Saturn in Capricorn, cu totii am muncit la lectiile noastre din ciclul personal karmic. Ia gandeste-te care sunt evenimentele semnificative ce au avut loc in preajma lui 2017. De regula Saturn aduce evenimente aproape repetitive ca stil sau care se construiesc unele din altele, tocmai ca sa trecem prin lectiile karmice si sa primim cadourile.

HOROSCOP. Saturn este despre lectiile dure si cum depasim obstacolele ca sa gasim darurile puse pe cale tot de el.

El are o energie densa si grea si uneori ne poate face sa ne simtim tinuti pe loc si restrictionati in anumite zone ale vietii noastre. Este totodata planeta limitelor si blocajelor, deci daca te zbati sa stii care este calatoria lui Saturn pentru tine, poate ar fi bine sa vezi care sunt zonele vietii in care te-ai simtit blocat sau tinut inapoi. Saturn construieste ziduri pentru ca vrea sa ne dam seama daca suntem dispusi sa ne luptam si in ce directie avem determinarea sa avansam.

HOROSCOP. Uneori credem ca stim directia in care dorim sa mergem, insa nu pana cand Saturn pune unele blocaje in fata noastra si descoperim care este, de fapt, adevarul nostru.

HOROSCOP. Fortandu-ne sa stam intr-un loc, noi putem sa sapam ceva mai adanc si sa descoperim noi adevaruri despre fiecare. Acestea ne vor ajuta sa ne propulseze inainte la momentul potrivit.

HOROSCOP. Acum este un asemenea moment la orizont, pentru ca pe 22 martie Saturn intra in Varsator, zodia viitorului, umanitarismului, colectivitatii, deci vom simti cum aceste blocaje vor da nastere unei noi libertati de viata.

Cand zidurile vor cadea, vom putea vedea mai bine si mai clar. Vom identifica ce ne tinea pe loc si ne dadea inapoi dar si care sunt noile drumuri disponibile pentru fiecare.

HOROSCOP. Va dura ceva pana cand ne vom clarifica mintile cu privire la aceasta noua libertate, dar Saturn ne va da pana in decembrie timp sa ne dam seama. Din martie pana in decembrie putem sa simtim care sunt darurile ce ne asteapta in urmatorii 3 ani. Munca grea a trecut si vom incepe sa simtim beneficiile a ce am facut.

HOROSCOP. Iata mesajul acestui weekend de dragoste pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Succesul este deseori precedat de o perioada de intuneric, chiar de lipsa de speranta. Ceva poate ca s-a intamplat pe care ai dori sa corectezi. Nu fii prea aspru cu judecata ta. Cand poti crede ca totul este pierdut, briza Universului va sufla si te va seta pe directia spre succes. Esti in procesul de a realiza si implini ceva destul de impresionant. Astrele sunt aliniate ca sa iti intareasca determinarea ca sa vezi calea spre succes. Puterea si vointa va te vor ajuta sa castigi. Vei reusi sa dai la o parte ce s-a intamplat, facand pasi sa indrepti ce nu este bine acum.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Analizatul in exces a unor preocupari poate exagera unele ingrijorari sau chiar crea probleme acolo unde ele nici nu exista. Este bine sa eviti sa fii exagerat de tipicar si obsedat. Un plan sau o strategie la care lucrezi merge bine, chiar daca la prima vedere nu iti pare a fi asa. Da timp pentru incubare, lasa lucrurile sa creasca neperturbate. Astrele te vor imputernici ca totul sa mearga in favoarea ta. Inchide ochii si imagineaza-ti tipul de progres dupa care tanjesti. Nu este o fantezie. Este realitate. Planul tau implica efort sustinut pe o perioada de timp. Ai incredere in viziunea ta, arata bine.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Poti fi prins intr-o situatie care iti creaza confuzie. Anumite sarcini trebuie sa fie facute, poate nu esti fericit cu ele si totusi nu exista cale sa le eviti. Sunt multe moduri de a explica de ce simti asa cum simti. Pana la urma totusi, este mai bine sa nu gandesti in exces. Vei gasi energia de a face totul pentru ca ea te va duce mai aproape de a atinge un obiectiv pe care ti-l doresti si care este in puterea ta. Astrele iti vor da energia de a te focusa eficient pe un proiect. Nu fii nervos. Nu fii anxios. Fii intelept, dedica-ti energia fara rezerve in aceasta directie si vei triumfa intr-un mod spectaculos.

