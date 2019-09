HOROSCOP weekend 20-22 septembrie. Leii sunt sociabili, Săgetătorii trebuie să evite așteptările prea mari

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 20-22 septembrie 2019; suntem in ultimele zile ale sezonului Fecioara 2019 iar Soarele deja este pregatit sa intre in Balanta de luni incolo in timp ce noi simtim schimbarea de energie o data cu intrarea lui Mercur si Venus in Balanta. Insa pana atunci, in weekend, evenimentul este dat de prezenta Lunii in Gemeni. Dupa ce Luna a fost plina si in Taur, iata-ne acum in fata unei energii jucause si sociabile, asa de necesara unui weekend la capatul unei saptamani ca un roller coaster !

HOROSCOP. Gemenii sunt un semn zodiacal jucaus, iar Luna in Gemeni este usoara si vesela. Sub Luna in Gemeni, umorul este o cale de a rezolva situatii super serioase. Iti poti pune zambetul larg pe chip si sa lasi deoparte mimica de om serios si preocupat ; oricum viata este ca o joaca, oricum nu putem detine controlul asupra multor imprevizibilitati, deci de ce sa nu fim mai relaxati si prietenosi si un cantec vesel sa cantam ? Aceasta este conceptia Gemenilor. Asa sa fim si noi acum !

HOROSCOP. Gemenii sunt in continua miscare, in special sociala, cu multe interactiuni, deci fara nimic prea complicat sau emotional care i-ar tine in loc de la multele iesiri pe care le au planificate pentru a trai viata la maxim.

Ca si Luna in Gemeni, si noi simtim nevoia sa circulam, sa vedem lucruri si locuri noi si sa socializam. “Spune-mi ceva amuzant sau fascinant!” parem a spune acum.

HOROSCOP. Daca lucrezi la o idee, asteapta-te sa primesti multa inspiratie. Gemenii sunt primul semn de aer si la fel de proaspeti precum o bautura rece si acidulata intr-o zi torida de vara. Timpul pentru sensul vietii vine alta data, insa pentru acum, totul este despre a dansa cu posibilitatile oferite de ea. Sub Luna in Gemeni, devenim curiosi sa invatam si aflam lucruri noi, deci ia carti, uita-te la filme, la documentare, pe siteuri.

HOROSCOP. Fii atent la izbucniri nervoase cauzate de energia anxioasa a acestui semn mutabil.

HOROSCOP. Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Gemeni: Joaca-te cu copiii / vorbeste cu frati, surori, unchi, matusi, veri, bunici / mergi la cumparaturi / mergi la filme sau teatru / aduna frunze cat mai colorate si bucura-te de diversitatea vietii sub aceasta forma / experimenteaza-ti stilul / spune glume bune / mergi intr-o scurta calatorie / du-te la librarii / flirteaza si zambeste la straini.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o perioada buna sa te alaturi unui grup spiritual si sa intalnesti oameni care gandesc ca si tine dar si un potential nou interes in amor. Luna in Gemeni te poate face sa te simti interesat de multe dar imprastiat si incapabil sa te focusezi pe un singur element, un singur eveniment, o singura persoana. Vei fi fermecator si vei putea atrage usor un admirator, dar e nevoie sa iti arati cu adevarat inima ca sa manifesti iubire adevarata.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un grup care se focuseaza pe crestere personala sau pe vindecare te poate introduce unor noi prieteni si chiar unui potential nou amor. Ti se poate testa toleranta daca aceasta persoana are viziuni diferite puternic de ale tale, deci incearca sa apreciezi calitatile celuilalt care iti ating inima. Luna in Gemeni te pte tenta sa cheltui prea mult pe placeri in amor.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna este in zodia ta in acest weekend, iar primul efect pe plan de amor este ca iti activeaza si infierbanta folosirea cuvintelor, poate prea mult. Tinzi sa fii superficial desi vesel, imprastiat desi dornic de distractie si iubire, dar ca sa ajungi la inima persoanei iubite e nevoie sa fii mai profund si sa iti deschizi propria ta inima.

