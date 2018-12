Horoscop weekend 21-23 decembrie 2018. Ce weekend! 3 mari evenimente: Solstițiul de iarnă, ultima Superlună plină din an și start zodia Capricorn!

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 21-23 decembrie 2018, 3 zile de o intensitate speciala dar si configuratii care nu au mai fost asa de acum 19 ani ! Cosmosul aseaza unele evenimente intr-o asemenea aliniere incat mesajul trimis noua este clar, puternic si revelator ! Vineri 21 decembrie are loc Solstitiul de iarna si coincide cu ultima Luna plina a anului 2018, numita si Superluna plina albastra. Lumina sa in noaptea rece de iarna, revarsata asupra omatului, este de netrecut cu vederea. Tot acum incepe si zodia Capricornului muncitor si ambitios, o data cu mutarea Soarelui pentru o luna din Sagetator in Capricorn. Finalul de an si debutul lui 2019 ne gaseste instalati de o saptamana in zodia Capricorn acolo unde avem dedicarea si perseverenta nu doar de a sti ce vrem cat si de a ne organiza ca sa ajungem unde vrem!

Incepe zodia Capricorn. Semnificatie si mesaj

Incepand de vineri 21 decembrie, Soarele se muta in Capricorn si o data cu el, vom avea parte de un schimb puternic de energii ce se revarsa asupra noastra. Fiecare zodie care gazduieste marele Soarel genereaza influenta caracteristicilor sale asupra personalitatii noastre. In Capricorn, suntem cu totii un pic mai mult Capricorni. Deci cum ?

Daca acum unele aspecte ti se par confuze, in sezonul Capricornului ele se vor clarifica si vom reveni la control. Energia sa ne facem sa fim puternic impamantati si legati de tot ce ne inconjoara, doar e semn de Pamant. Totodata, ne vom distra bine in aceasta perioada dar vom reusi sa facem si sa terminam multe activitati.

Cu Soarele in Capricorn ne simtim mult mai devotati dar si mai singuri decat inainte, fiecare din alte motive. Vom deveni mult mai disciplinati si responsabili, energie necesara dupa o luna de expansiune si calatorii in Sagetator.

Vom avea abilitatea sa fim mai atenti la un nivel mult mai profund, deci ce nu are acum sens, va avea sub Capricorn. Vom merge mai departe intr-un ton mai pozitiv !

Noua energie ne ajuta sa ne focusam mai bine pe obiectivele noastre dar si sa muncim pas cu pas pentru a ne construi viitorul.

Sezonul Capricornului este despre reflectie asupra sinelui si despre crestere. In general, Capricornii tanjesti mereu dupa ceva mai mare, mai grozav, mai sus, indiferent cat de departe este aceasta tinta.

Aceasta luna este speciala si pentru ca ne va arata fiecaruia dintre noi care este urmatoarea calatorie a vietii pe care o avem de parcurs. Saturn este coordonatorul Capricornului iar batranul Saturn este cel ce aduce control si structura. Cu toate energiile acestea laolalta, vom putea si ierta mai usor tot ce a fost, ca sa ne avantam spre noi culmi cu usurinta.

Totusi, nu tot ce se intampla sub Capricorn este total pozitiv. Uneori lucrurile ni se vor parea complicate si dificile. Uneori ne vom simti iritati si nedispusi sa ii acceptam pe altii. Uneori vom avea conflicte cu altii sau cu noi insine. Dar toate fac parte din farmecul acestei calatorii numite viata.

Desi Capricornul este un semn oarecum neinteles, este si un semn ce aduce multa vindecare celor care il lasa sa isi manifeste influenta. Indiferent daca ne place sa lucram sau nu cu aceste energii, ele oricum vor avea un efect asupra noastra, deci ar fi mai bine sa stim de ele si sa cooperam.

Deseori tindem sa uitam ce conteaza cel mai mult in viata, iar sezonul Capricornului ne va reaminti. Nu trebuie sa ne ratacim de pe calea noastra, dar sa ii permitem sa se mai schimbe si sa invatam noi moduri de a merge pe aceasta cale, adaptat vremurilor in care traim.

Solstitiul de iarna. Semnificatie si mesaj

O data cu startul sezonului Capricorn, are loc in acest an si solstitiul de iarna. Data sa variaza de la an la an, iar acum cea mai lunga noapte din an are loc vineri spre sambata 21 spre 22 decembrie. O data cu solstitiul de iarna, Soarele isi aduna fortele si incepe sa mareasca zilele iar noi incepem deja sa ne gandim ca primavara va veni din nou !

Acesta este momentul cand noaptea este cea mai lunga, aerul este foarte rece iar omatul acopera lumea (acolo unde se intampla !), iar tot ce este pe pamant moare si sufera o transformare misterioasa, pregatindu-se sa revina la viata in primavara.

Solstitiul de iarna este un moment puternic spiritual totodata, fiind asociat cu momentul nasterii tuturor salvatorilor religiosi precum Iisus Hristos si Horus, Zeul egiptean. Nu este intamplator ca cea mai lunga noapte a anului este cea in care a avut loc miracolul nasterii divine a Mantuitorului. Este un moment de creativitate imensa pe plan fizic !

Exista un sens puternic de a renaste si noi la acest moment din an, de a ne reinventa, indiferent cand este aniversarea fiecaruia.

Este, asadar, o traditie fireasca sa ne pregatim sa intampinam Noul An si sa ne facem lista cu dorintele pentru 2019. Fie ca vrem fie ca nu, energia momentului tot ne face sa reexaminam tot ce a fost in anul care s-a incheiat, ce am gresit, ce am reusit si incotro vrem sa ne indreptam de acum incolo.

Ca si pamantul de iarna la momentul solstitiului, cu totii participam la acest moment mistic de a ne crea viitorul pe care dorim sa il vedem la primavara. Tu ce vrei sa atragi in viata ta ? Este timpul sa iti dai permisiunea de a crede in magia celei mai lungi nopti din an … si sa iti pui o dorinta !

Intreaba-te, in timp ce tot Universul doarme in cea mai lunga noapte din an : cum vreau sa imi arate viitorul ? Lasa magia momentului sa patrunda si planteaza noi seminte !

Superluna plina in Rac, ultima din an. Stai cu ochii pe emotii !

Ultima Luna plina a anului are loc sambata 22 decembrie, este in Rac si este un eveniment mare ! De ce ? pentru ca o Luna plina in Rac este mereu foarte crescuta emotional. In timp ce lucrurile si starile sunt destul de intense in emotii acum, chiar exacerbate, ele contin si promisiunea pentru mult progres, transformare si solutii noi creative. Cosmosul ne promite un Craciun magic, desi cam emotional. Simte iubirea, imparte magia, mananca, bea cu masura si veseleste-te !

Luna raspunde de sentimentele, nevoile si reactiile noastre instinctive ; cand este Plina este la puterea sa maxima iar cand este si in Rac, zodia emotiilor, efectul sau este exploziv emotional. Ne putem astepta ca Luna plina sa fie un veritabil roller coaster de lacrimi de bucurie sau suparare, de urcusuri si coborasuri !

Nu este accidental ca varcolacii vin cand e Luna plina sau ca exista cuvantul “lunatic”. Luna conduce natura noastra animalica, instinctiva. La fel, aceasta Luna plina in Rac are puterea sa ne aduca la suprafata nevoile cele mai profunde, irationale si nesigure. Ne poate trimite in agonie emotionala, cufundandu-ne intr-o cavalcada de emotii de care nici nu eram constienti.

Insa tot ele aduc cele mai mari constientizari. Pregateste-te pentru revelatii, in special in domeniul mediului tau obisnuit de viata, casei si familiei (zona de care raspunde Racul).

Foloseste aceste emotii ridicate nu ca sa creezi sau intretii conflicte, ci ca sa fii acolo pentru cei dragi, sa le arati cat de mult ii iubesti si sa le permiti sa faca si ei la fel. Pentru ca, in spatele atator emotii coplesitoare, Luna plina in Rac doar vrea sa ne simtim in siguranta, iubiti si ingrijiti. Ca un copil mic, cautam sa primim doar implinirea nevoilor naturale. Fii sensibil cu tine, trateaza oamenii cu blandete si pregateste eventual si o cutie cu servetele…

In afara de aceste caracteristici generale astrale, iata mesajul particular pentru fiecare zodie in horoscopul acestui weekend :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O reuniune placuta, intima si calduroasa cu familia de care apartii sau in care ai intrat va fi portia de reasigurare care iti spune ca esti pe drumul cel bun cand vine vorba de o schimbare majora de viata. Recent, probabil ca ai reevaluat o decizie importanta si ai hotarat ca era ceva prea nebunesc sa urmezi acea directie, insa acum deja motoarele sunt turate pe directia aceea. Uita-te la toti inovatorii si factorii de influenta din cercul tau ca sa capeti inspiratie si directie. Vei avea nevoie de tot suportul atunci cand vei arata planurile tale factorilor de decizie si apoi vei demara.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mai multe talente neobisnuite ale tale iti sunt activate in aceasta perioada si ele iti dau noi idei despre cine esti si cum te poti misca in continuare mai bine prin aceasta lume. Fii foarte atent la visele tale pentru ca ele sunt pline de inspiratii si revelatii interesante care te vor ghida in lunile si anii ce urmeaza. In curand, viata ta va avea ritmul mai accelerat si trebuie sa fii pregatit sa te adaptezi la schimbari bruste. Intre timp, formuleaza in liniste un plan legat de unde vrei sa cresti, in special in cariera.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Banii cheltuiti pe un eveniment social neobisnuit se vor dovedi a fi o investitie inteleapta, in special daca iti da sansa sa te conectezi cu oameni ce te inspira si care fac lucruri noi si interesante. Aceste contacte se vor dovedi foarte valoroase in lunile urmatoare si vor fi cruciale pentru a te conecta la o noua oportunitate. Explorarea noilor cai de a face bani si cultivarea abilitatilor ce au legatura cu ultimele tehnologii vor juca un rol important in planurile tale.

