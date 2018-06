Horoscop weekend 22-24 iunie 2018. Weekend mistic și adânc cu Luna în Scorpion!

Horoscop weekend. In drumul sau spre Luna plina de joi 28 iunie 2018 in Capricorn, iata ca in weekendul cuprins intre vineri 22 iunie si duminica 24 iunie, Luna este in crestere si in Scorpion. Ce weekend atipic, mistic, adanc, profund si vindecator vom avea sub influenta Lunii in Scorpion!

Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancimea lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Luna in Scorpion ne cere insistent sa ne descoperim propria putere si este un timp excelent sa scapam de frici vechi si obiceiuri limitative.

Poate fi un timp intim si foarte pasional.

Evita tactici de manipulare, evita sa pui sau sa participi sa pui la cale lucruri si evita suspiciunea.

Luna in Scorpion ne reaminteste in mod esential ca suntem intr-un proces continuu si ciclic de schimbare. Trebuie sa ne debarasam de ce nu este necesar ca sa ne putem duce mai departe. Micile si marile crize pe care le experimentam in viata de zi cu zi ne pun in contact cu puterea noastra si ne arata ce slabiciuni avem.

Elibereaza ceva in aceste zile, un obiect, o credinta, o conceptie, o etapa si fa loc pentru o noua crestere!

Scorpion vrea sa ajunga in adancimea lucrurilor si este pregatit sa sape in orice mizerie necesara ca sa ajunga la bijuteriile din spate. Este un semn fix, deci este determinat si neobosit in cautarea lui. Ai grija la gelozii si obsesii – ele ne arata unde ne-am pierdut puterea sau unde am cedat-o altora.

Poate ca esti atras de anumite intalniri intense in relatiile tale. Daca simti ca se apropie o furtuna, las-o sa vina. Puterea trebuie eliberata inainte de a otravi atmosfera.

Este un timp perfect sa explorezi aspecte adanci din tine.

De ce te temi si care este cauza? Care iti sunt secretele? Poate ca este timpul sa dezgropi aceste taine.

Daca suferi, dedica-ti timp sa ajungi la cauza de la radacina si decide ce trebuie schimbat. Exploreaza-ti obiceiurile ce te tin in spate sau pe loc.

Visele iti pot fi mai intense sau poti avea cosmaruri. Scrie-ti visele, ele sunt aici ca sa te calauzeasca.

Contempla misterele vietii, ceea ce este ciudat si neobisnuit. Daca studiezi un sistem ocult precum tarotul, astrologia sau runele, aceasta Luna in Scorpion te poate ajuta sa descoperi comori pe care inainte doar le simteai.

Scriitorii poti considera aceste zile drept perfecte ca sa se scufunde in aspectele psihologice din mintea caracterelor lor si sa le inteleaga motivatiile.

Permite-ti sa fii consumat de un scop. Fii ca vulturul in zbor al carui focus ascutit poate gasi prada de sus, sus de tot. El nu este sovaielnic, el nu te indoieste si nu isi pune intrebari – el pur si simplu reactioneaza la instincte si coboara ca sa isi revendice premiul.

Acum, tot ce ai nevoie este sa ai incredere in instinctele tale.

Ce sa faci practic cu Luna in Scorpion

Plateste-ti taxele. Pune-ti la punct finantele comune cu cineva. Fa curatenie. Verifica si praful de sub pat si curata-l. intalneste-te cu un psihoterapeut pe o tema ce te preocupa. Fa o calatorie samanica. Viziteaza un medium. Planifica o noapte de vindecare sexuala. Fa scufundari in apa. Uda gradina. Tine un secret sau spune un secret unui prieten de mare incredere sau unui vindecator. Fa o cura de detoxifiere de 3 zile. Fa un masaj profund. Fii foarte sincer emotional cu un prieten caruia ii spui ceva foarte profund si important pentru relatia voastra.

Iata horoscopul zilelor de weekend 22-24 iunie 2018 sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vor aparea tot felul de schimbari emotionale in calea ta. Ai grija sa nu fii prea agresiv in relatia cu cei ce te iubesc si accepta oportunitatile de a impartasi iubirea cu un partener sau cu cineva nou care iti inspira si atinge sufletul. Este momentul unor relatii intense si pasionale in care orice se poate intampla, cat timp nu te inchizi in spatele unor credinte negative. Accepta suportul oferit, recunoaste-l si da ceva inapoi la randul tau.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu recunosc iubirea atunci cand mi se da

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este important sa intelegi ca orice fapta facuta are si antidotul ei si ceva din ce faci poate echilibra o situatie. Cat timp te tii foarte ferm si incapatanat de o singura parte, cealalta parte te poate zdrobi prin alti oameni si furia lor. Protejeaza-te dar nu intoarce spatele agresiunii. Daca ai de strigat dupa orice forma de ajutor, fa-o cu putere. Tine minte ca nu esti singur daca ai o situatie prea greu de dus.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt sustinut de divinitate

