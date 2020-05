Horoscop weekend 22-24 mai. Gemenii trebuie să se relaxeze, Vărsătorii sunt frustrați din cauza banilor

Ce este foarte special despre aceasta Luna Noua in Gemeni este ca Mercur, coordonatorul Gemenilor, este exact in conjunctie cu Venus retrograda tot in Gemeni.

Mercur care merge direct acum in Gemeni, la el acasa, isi vede de treburile lui in stil mercurian. El exploreaza. El comunica, spune povesti. El este curios. Dar Venus ia informatia apoi dispare repede sa isi faca treburile ei de Venus retrograd. Cu alte cuvinte, tocmai atunci cand credeai ca stii ce se intampla si ca ai totul sub control, ceva apare.

Atat Mercur cat si Venus sunt in cuadratura cu Neptun in Pesti. Cand cele doua planete sunt in cuadratura cu Neptun, tanjim dupa ceva ce nici macar nu exista, care nu poate fi exprimat in cuvinte.

Neptun ne va cere sa ne restructuram realitatea – pentru ca noi sa gasim o ordine superioara, o intelegere mai inalta, un motiv mai elevat pentru existenta noastra.

Povestea pe care Luna Noua in Gemeni o va revela nu este povestea „adevarata”. Ea este parte dintr-o imagine mai mare. O imagine mai mare pe care abia incepem sa o descifram.



Curiozitatea, vorbitul de povesti si intamplari, a avea mintea unui om incepator, simplu, fara cunoastere sofisticata – acestea sunt calitatile Gemenilor si Luna Noua in Gemeni ne va face pe toti mult mai dispusi sa ne imbratisam.

Mercur conjunct cu Venus retrograd si in cuadratura cu Neptun sugereaza ca exista un puzzle mai mare in fabricatie acum. Ai putea crede ca stii despre ce este puzzleul. Dar cand Mercur si Venus sunt in cuadratura cu Neptun, nu stii oricat ai crede ca stii.

Cea mai buna abordare pentru Luna Noua in Gemeni din 22 mai este sa iti lasi curiozitatea si povestitorul interior sa treaca la volan.

Pentru ca uneori, marile lucruri ale vietii nu sunt obiectivele finale sau marile realizari. Marile lucruri ale vietii sunt facute din acele cautari, din acele posibilitati care pot aparea doar dintr-un spatiu de pura curiozitate si minte de copil care nu stie nimic din tot ce e sofisticat si blocheaza mintea de adult.

Poate ca nu stii ce urmeaza imediat dupa colt si este ok. In loc sa iti alegi tu calea, lasa calea pe care esti deja sa te ghideze spre locuri care sunt, poate, mult mai incantatoare.

Poate ca nu stii unde vei ajunge, dar calatoria cu intreaga sa explorare a ce este posibil – si nici nu iti trece acum prin minte ca sa anticipezi sau doresti tu – va merita fiecare clipa.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia guraliva si sociabila a Gemenilor este impregnata peste aceasta Luna Noua si cu siguranta te face sa vrei sa iti prioritizezi conexiunile sociale. Acestea fiind zise, ar fi bine sa fii si prudent ca sa nu fii prea impulsiv si sa spui ceva ce nu intentionezi de fapt sau sa divulgi secretele altora sau chiar ale tale. Gandeste inainte de a vorbi. Alege-ti cuvintele cu intelepciune ca sa eviti drama.

Afirmatia weekendului: Eu imi deschid inima la iubire

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Taurii sunt cunoscuti pentru faptul ca sunt ceva mai caposi si este ok, dar incearca sa imbratisezi ceva din flexibilitatea Gemenilor sub aceasta Luna Noua pentru ca a intinde o mana pentru a primi ajutor poate crea toata diferenta din lume. Cere acest ajutor daca ai nevoie de el, esti sfatuit. Nu sta separat de ghidare acum. Daca ramai deschis spre sfaturi si spre bunatatea altora pentru tine, poti vedea ca realizezi mult mai mult decat daca nu ai fi facut-o.

Afirmatia weekendului: Eu vad puterea din alti oameni

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In timp ce energia Lunii Noi este energizanta pentru multi, ea are loc in zodia ta ceea ce inseamna ca toata munca ta puternica ajunge la un punct de clocot si iti cere sa incetinesti ritmul. Ai nevoie sa te focusezi pe ce e important si sa te relaxezi. Pune timp deoparte pentru a avea clipe incantatoare vineri seara dar si in restul weekendului si gandeste-te la noi moduri de a te exprima si expanda ca brand personal.

