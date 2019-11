HOROSCOP weekend 22-24 noiembrie. Racii trebuie să se canalizeze pe creativitate, Capricornii nu trebuie să se lase duși de val

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 29 noiembrie – 1 decembrie 2019. Este ultimul weekend din luna noiembrie ce contine startul ultimei luni a anului, cea care ne pregateste cu ale sale evenimente astrale ca sa intram in anul special 2020 cat mai bine! Sunt ultimele zile cu Jupiter, Marele Benefic, in Sagetator. La inceputul saptamanii viitoare, marea planeta a norocului si oportunitatilor va intra in Capricorn unde va sta un an. Aceasta este o veste mare pentru ca Jupiter in Capricorn ne va aduce noroc si oportunitate in cu totul alt domeniu al vietii decat a facut-o Jupiter in Sagetator in 2019. Jupiter in Capricorn ne mobilizeaza intr-un fel specific : bun venit, oameni bogati si chipesi ! Este vremea voastra si a tuturor sa ajunga asa !

HOROSCOP. Luna este si ea in Capricorn in acest weekend si ne prind bine zile libere cu o energie mai pragmatica, detasata emotional, orientata pe viziuni de viitor, prietenie si socializare. Cat de sus poti sa tintesti?

HOROSCOP. Cat esti de dispus sa muncesti ca sa ajungi acolo? Cu Luna in conservatorul Capricorn, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general. Capricornul inseamna treaba serioasa de facut ! Nu ne preocupa satisfactiile pe termen scurt, ci obiectivele de viata de termen lung.

Creste dorinta pentru succes profesional si primim determinarea de a obtine ce ne propunem pe acest plan. Capricornul este un lider innascut, deci poti sa coordonezi un mare proiect la munca, dar si sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

HOROSCOP. Ia in calcul care este cea mai buna investitie pe care o poti face, ce energie ai, ce resurse concrete, ce oameni cu care poti coopera. Ce iti poate aduce un venit solid ? Totul este luat la mana si revizuit acum cu un ochi practic si pragmatic, inclusiv relatiile. Acum poti vedea clar cum sa faci schimbari structurale care fac viata mult mai eficienta.

Emotiile trec acum pe planul doi.

HOROSCOP. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricornul. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii. Sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii ; empatia si sensibilitatea la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ. Abia avem mila cu noi insine, daramite cu altii.

HOROSCOP. Acum ne ascultam mult mai mult mintea logica. De aceea este mult mai bine sa ne angajam in activitati profesionale care nu sunt legate de arta si creativitate si care sa necesite acuratete, precizie si aderenta stricta la datorie. Fa ordine la locul de munca, pune totul in dulapuri si dosare potrivite, aranjeaza-ti toate lucrurile si categoriseste.

HOROSCOP. Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Capricorn : Sa te intalnesti cu clienti sau colaboratori ; sa pui pe scris o propunere concreta, cu plan de bataie ; sa analizezi investitiile pe care vrei sa le faci ; sa actionezi sau sa vorbesti cu autoritate ; sa muncesti cu un mentor sau cu un ucenic ; sa sustii prin actiunile tale o traditie de lunga durata ; sa preiei controlul asupra unei situatii.

HOROSCOP. Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale :

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai fost intr-un tipar de a tine cu dintii de ceva in ultimul timp, insa inainte sa se termine weekendul vei fi cu toate panzele sus din nou tot inainte. Este usor sa faci multe alegeri gresite daca nu esti liber sa faci lucrurile asa cum vrei tu. Trebuie sa ai grija sa nu faci o miscare ghidata gresit in cariera. Cineva iti poate da informatie falsa sau iti poate intretine sperante desarte. Vizualizeaza ce vrei tu sa obtii si vezi ce pasi realisti ai de facut ca sa ajungi acolo, insa nu face inca pasi majori.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca buclezi in trecut poti avea un gust dulce amarui. Tine minte faptul ca este posibil sa nu iti amintesti lucrurile exact cum s-au intamplat. Din perspectiva ta, vezi ca totul a fost fie mult mai rau fie mult mai bine decat a fost de fapt. De aceea risti sa reactionezi in defensiva daca cineva pune la indoiala versiunea ta, in special daca persoana are dreptate sa se indoiasca. Invata cand sa dai drumul.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Apropierea pe care o simti cu cineva special te poate inspira sa impartasesti informatii sensibile. Totusi, un sentiment special de conexiune nu echivaleaza neaparat cu increderea. Ai grija ce informatii personale divulgi, ca sa nu regreti ulterior. Daca tu esti cel ce primeste informatii delicate, ai grija sa tii pentru tine. Faptul ca te simti familiar cu cineva nu inseamna ca persoana este pregatita sa primeasca tot felul de destainuiri. Pastreaza-ti secretele pana cand stii cu cine ai de-a face.

