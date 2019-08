HOROSCOP weekend 23-25 august. Scorpionii își fac noi cunoștințe, Gemenii pornesc în căutarea iubirii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pe 24 august 2019, cele doua planete care patroneaza energia iubirii si a relatiilor amoroase in astrologie, Marte si Venus, ambele aflate in Fecioara acum, sunt in conjunctie iar acesta este un eveniment! Ele se intalnesc in conjunctie o data la doi ani, dand startul reinceperii un nou ciclu pentru relatiile noastre. Venus in conjunctie cu Marte este cel mai romantic, sexy si pasional aspect astral care poate exista ! Este combinatia seducatoarei cu a cavalerului in armura si va balansa libidoul pentru ca Marte o va incita pe Venus la actiune amoroasa in timp ce Venus va calma din energia cruda si impulsiva sexuala a lui Marte. Este exact energia care duce la crearea unei noi vieti !

HOROSCOP. Conjunctia este un aspect astral pozitiv in care cele doua planete isi unesc energiile si calitatile si reprezinta apropierea lor foarte mult in timp ce ambele sunt in aceeasi zodie, cum e acum cazul lui Venus si Marte in Fecioara.

Venus si Marte sunt ca doi poli opusi ai unui magnet care se atrag si ca rezultat al pasiunii lor, ceva nou prinde viata. Fie ca e o noua viata, o noua relatie sau un nou proiect creativ, aceasta conjunctie este forta cosmica ce ne impinge puternic inainte pe aceste planuri !

HOROSCOP. Prin cele doua, va avea loc acum o schimbare energetica majora pentru iubire si creativitate, cu Venus – ce reprezinta aspectul nostru feminin in amor, senzualitatea, frumusetea, armonia – mana in mana cu Marte – ce reprezinta aspectul masculin, energia primara sexuala patimasa. Exista mult erotism, gelozie, posesivitate si manifestare amoroasa cu ocazia acestei conjunctii !

HOROSCOP. Daca relatiile ti s-au destramat, te poti astepta sa vezi ca sunteti din nou pe aceeasi lungime de unda. Daca ai avut probleme de comunicare in cuplu, poti observa cum partenerul te intelege in sfarsit si chiar simte ca tine. Daca ai crezut ca vei ramane singur(a) pentru totdeauna, acum e timpul in care potentiali parteneri pot aparea in viata ta, fiind mult mai dispusi sa iti primeasca energia si sa te gaseasca atractiv(a). Si cum altfel, atunci cand energia lui Marte se imbina cu energia lui Venus, deci masculinul cu femininul ?

HOROSCOP. Conjunctia dintre Venus si Marte are un efect profund in relatii iar pasiunile vor fi foarte puternice.

Apare o nevoie intensa pentru dragoste si afectiune iar relatiile si gandul la ele, indiferent in ce etapa ai fi in amor, iti pot ocupa absolut tot timpul fizic si mintal. Esti mult mai senzual, mai sexy si emani acel aer care te poate face irezistibil pe plan sexual. Chemarea sexuala este intensa, primara chiar si nevoia pentru relatii intime la o asemenea intensitate poate cauza frictiuni in cuplu, atentie.

HOROSCOP. Nivelul de intensitate poate fi prea mult de dus de catre un partener, deci e nevoie de echilibru pentru a nu avea probleme in casnicii. Da, poti gasi un nou partener mai usor gratie sex appealului mare si atractivitatii magnetice degajate de aceasta energie. Flirtul va fi foarte placut dar trebuie sa ramai constient de efectele asupra unui partener actual daca doresti sa mentii acea relatie de lunga durata.

HOROSCOP. Abilitatea de a atrage alti oameni ne face sa fim mai populari in medii sociale si cu oricine in general. Foloseste aceasta energie nu doar in amor ci si in cariera, ca sa fii privit cat mai bine si sa iti cresti sansele unei bune pozitii si unor remuneratii viitoare bune. Oricum, ni se ofera o perioada ideala de a ne face noi prieteni si cunostinte pe plan social.

HOROSCOP. Vom gasi si foarte mare satisfactie in orice activitate creativa. Este un timp bun sa incepem orice munca artistica ce combina fizicul si emotionalul cum ar fi dansul sau sculptura. Chiar si munca de rutina va fi mult mai placuta acum pentru ca ai driverul si nevoia creativa de a face orice sa arate cat mai bine. E si un timp excelent sa gazduiesti sau participi la petreceri.

HOROSCOP. Din acest motiv, ne putem simti mai inventivi si creativi in feluri in care nu eram inainte. Daca ai avut blocaje creative, o data cu acest aliniament benefic vei putea cunoaste o deblocare ; deschide-ti mintea si spiritul pentru ca aceste energii sa curga prin tine si sa te inspire !

HOROSCOP. Daca simti ca ai avut prea mult dintr-o energie, acum este momentul unei reechilibrari. Daca ai nevoie de energie feminina, asculta-ti intuitia si petrece timp privind luna si admirand frumusetea ei, incarcandu-te de mesajele ei subtile. Daca ai nevoie de mai multa energie masculina, fa-ti o lista de obiective si ocupa-te sa fie toate facute, impamanteaza-te si fa exercitii fizice de putere. Cele doua energii in echilibru ne sunt in mod egal accesibile pentru a fi in perfecta balanta interioara. Doar din starea de echilibru putem gasi si intretine iubirea cu o alta persoana !

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cel mai mare eveniment pentru iubirea ta este intrarea lui Venus in Fecioara intre 21 august si 14 septembrie. Dragostea ta va inflori atunci cand tu ai o abordare umila, smerita si esti dornic sa ajuti si din contra, iti faci rau in amoe daca analizezi in exces relatia sau permiti asteptarilor tale sa te conduca. Intalnirea lui Venus cea senzuala cu Marte cel pasional in acest week-end va duce la pasiuni clocotitoare. Fii doar pe faza pentru ca Luna este in Gemeni unde nu da o stare foarte compatibila acestei energii si iti poate rostogoli unele planuri senzuale.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pana pe 14 septembrie, Venus va circula in Fecioara si prin sectorul tau de romantism si recreere deci deschide-ti inima si lasa dragostea sa intre. Este inutil de precizat ca este un timp ideal pentru escapade romantice sau pentru o serie de activitati comune cu persoana iubita. Daca esti singur, evenimente distractive sau reuniuni cu prietenii iti pot aduce iubirea potentiala. Fii doar foarte constient sa comunici clar tot ce ai de spus.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si in sectorul tau domestic si te va inspira sa iti imparti casa cu persoana pe care o iubesti sau sa gasesti iubirea in preajma activitatilor de orice natura ce implica domiciliul. Astfel, poti fi o minunata gazda pentru prieteni si cunostinte iar clipele intime cu o persoana iubita te vor incanta din cale afara. Intalnirea dintre Venus si Marte iti ofera timp excelent pentru orice forma de distractie dar trebuie sa iti mentii echilibrul emotional si pasional, exista riscul sa exagerezi cu pasiunea.

