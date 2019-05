HOROSCOP weekend 24-26 MAI 2019. Luna în Vărsător. Unele zodii își vindecă rănile, iese lumina din adâncuri

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 24-26 mai 2019. In ultimele zile, cu totii am experimentat o energie intensa si destul de dura ce ne-a activat din senin rani sufletesti uitate intr-un sertar in inima sau minte si credeam ca am scapat definitiv de ele.



HOROSCOP Daca tie nu ti s-a intamplat, esti o persoana norocoasa. Pentru cei ce au avut parte de emotii intense, vechi, prea bine cunoscute, dureroase, cauza este cu predilectie una astrala: pe 23 mai, Marte planeta energiei, confruntarilor, impulsurilor a fost in cuadratura cu Chiron, astrul vindecator al ranilor noastre sufletesti si emotionale profunde. Energia acestui tranzit se simte si cateva zile dupa ziua de 23 mai, respectiv tot weekendul.



HOROSCOP In acelasi timp, tot weekendul Luna este in Varsator, zodie caracterizata prin detasare emotionala si prin orientare spre viitor. Un bun ajutor pentru noi din partea Cosmosului ca sa facem fata emotiilor intense si dureroase si sa gasim solutii pozitive orientate spre viitor. Un viitor, insa, diferit de ce a fost in trecut. Sa nu ne ducem in viitor treburile neterminate din trecut !



HOROSCOP Chiron s-a mutat recent in Berbec pentru prima data in 50 ani si impacteaza fiecare zodie in dorinta sa de a ne vindeca ranile profunde de identitate, asa cum scrie AICI. Berbecul este primul semn al zodiacului si reprezinta identitatea noastra, cum actionam si cum ne asumam in lume. Chiron este cunoscut ca vindecatorul ranit ceea ce inseamna ca ne ajuta sa vedem din ce motiv ne este mai dificil sa actionam si sa ne asumam, ne indoim de actiunile noastre, de cum aratam, de ce facem, ne simtim nepotriviti si neindemanatici.



HOROSCOP Acum iese la lumina tot ce am impins adanc in noi si nu am lasat sa se vada.



HOROSCOP Faptul ca acum le vedem poate fi ca un strigat de trezire pentru vindecare. Avem scopuri romantice, vrem sa iubim si sa fim iubiti si nu ne place sa ne sabotam din cauza unor vechi dureri pe care le purtam, poate, in noi inca din copilarie.



HOROSCOP Primul pas este sa treci de rezistenta naturala si de vulnerabilitate si sa iti aduci ranile la suprafata. Doar cand le vezi si accepti, rana se vindeca. Toti stim asta in teorie, ca singurul mod de vindecare este sa ne procesam emotiile. Totusi nu o facem. Ne ingropam sentimentele in inima si speram sa treaca de la sine. Dar ele nu trec de la sine niciodata. Dar ai grija ca, vazandu-ti ranile, sa nu cazi in statutul de victima. Cu Marte in cuadratura cu Chiron, nu vrei sa fi victima, vrei sa vindeci ceea ce te-a victimizat in tine.



HOROSCOP Cand erai copil sau tanar, poate nu aveai resursele sa te protejezi, dar acum ai si poti avea grija tu de tine. Marte si Chiron iti trezesc vulnerabilitatea care devine punct forte, dar te si imping sa faci ceva despre trecutul tau si sa iti schimbi circumstantele.



HOROSCOP Daca te simti neadecvat dintr-un motiv particular tie, acum e timpul sa iti gasesti puterea interioara. Esti demn de a fi iubit, esti valoros si nu e nimic in neregula cu tine. Daca nu ai suficienta incredere in tine, este in regula. Accepta asta, accepta ca nu ai de ce sa fii perfect si incepe sa faci actiuni mici care sa iti construiasca aceasta incredere. Daca oamenii profita de pe urma ta, acum e timpul sa inveti sa spui NU si sa construiesti limite sanatoase. Daca actiunile sau vorbele tale ranesc pe altii, acum este timpul sa inveti sa spui “imi pare rau” altora si tie insuti. Daca unele actiuni te fac sa iti fie rusine, intreaba-te de ce. Exista un ceva despre acea rusine pe care il poti rasuci si transforma intr-un talent.



HOROSCOP Cum ne ajuta Luna in Varsator?



HOROSCOP Luna in Varsator ne vrea sa ramanem logici, detasati si nescufundati in vibratii de tristete, furie, frica, frustrare, neputinta. O distanta emotionala intre tine si cineva drag din viata ta nu e ceva rau pentru ca te determina sa te focusezi pe tine si pe ce iti aduce tie bucurie separat de viata sentimentala. Nu va fi insa foarte usor sa fim total detasati de aceste emotii ale zilei.



HOROSCOP Luna in Varsator aduce o buna eliberare de prea multa stare emotionala. Ne permite sa ne distantam ca sa vedem imaginea de ansamblu din orice situatie. Aceasta stare detasata ne permite sa accesam idei briliante, de nevazut cand suntem sufocati de emotii.



HOROSCOP Luna in Varsator da un sentiment de libertate ce vine din faptul ca te stabilizezi cu propriile tale ganduri si ajungi la pace cu ele, indiferent unde te vor duce. Din aceasta stare vine caracteristica de vizionar de Varsator.



HOROSCOP Sunt favorizate toate legaturile sociale prin internet sau experimentele cu alte tehnologii care te mentin conectat cu oamenii. Este timpul potrivit sa imbratisezi noul, tot ce inseamna inovativ si futurist.



HOROSCOPApare un impuls de a te elibera din situatii si relatii claustrofobice. Suntem prietenosi sub Luna in Varsator dar intr-un mod mult mai detasat. Acum apar cele mai multe idei despre umanitate ca un intreg si nevoia sa simti cum contribui la evolutia lumii. Vrei sa te conectezi cu toata lumea si esti mult mai deschis spre cei care traiesc viata total diferit de tine.



HOROSCOP Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Varsator:



HOROSCOP Fa practici ce iti dau energie, precum acupunctura sau reflexologia ; concepe un plan pentru viitor ; participa la un eveniment in colectivitate ; trimite un mesaj spre un intreg grup de prieteni sau familie ; actualizeaza-ti profilul social ; elibereaza-te de o conventie sociala ; fii cu oameni din afara cercului tau social uzual ; fii rebel si fa actiuni ce iti dau libertate ; iesi din matrice !



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.