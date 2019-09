HOROSCOP weekend 27-29 2019 septembrie pentru fiecare zodie în parte. Scorpionii se eliberează de trecut, Gemenii se distrează de minune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Weekendul nu se anunță grozav pentru majoritatea zodiilor.



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Sezonul Balantei a dat startul pentru un sezon cu schimbari pentru tine in care se intensifica focusul pe parteneriate, asta pentru ca si iubitoarea Venus si desteptul Mercur sunt tot in Balanta unde ti se trezeste dorinta de a-ti impartasi sentimentele si ideile cu cineva apropiat inimii tale. Daca esti singur, vei avea o mare sansa sa intalnesti pe cineva special tie cu care vei fi compatibil. Iar Luna Noua in aceeasi zodie din acest weekend te aduce si mai aproape de un nou ciclu partenerial, fie ca esti fie ca nu intr-o relatie. Fii doar foarte intelept si constient ca orice frica pe care o poti avea pentru a te deschide in cuplu nu iti este benefica.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP A inceput sezonul Balantei care declanseaza noi schimbari iar pentru tine focusul se muta pe starea de bine. In principal, ai nevoie de o conexiune care sa curga lin cu cineva care este pe aceeasi vibratie si energie cu tine, ceea ce inseamna ca ai cam terminat cu relatiile ce implica batalii si conflicte obositoare. Totusi, daca inca ai de gestionat cu un aspect provocator intr-o actuala relatie, este crucial sa gasesti timp pentru propria ta ingrijire de sine prin care sa iti reduci stresul. Daca doresti amor, sa stii ca Luna Noua in Balanta din acest weekend iti poate aduce pe cineva special mai aproape prin munca ta sau prin activitati orientate pe a oferi servicii altora. Se poate intampla oricand pe durata urmatoarelor doua saptamani cat dureaza influenta sa.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Soarele a intrat in zodia Balanta si a declansat un sezon al schimbarilor, facand parteneriate cu Mercur si Venus in taramul romantismului si recreerii pentru tine. Mai mult, Luna Noua in Balanta din acest weekend iti aduce oportunitati sa iti deschizi si impartasesti inima si sa te distrezi. Aceasta este o veste exceptionala daca doresti sa iti revigorezi actuala poveste de iubire sau sa intalnesti un nou amor. Poti intampina unele asperitati in dragoste in aceste zile dar comunicand din inima vei redresa orice situatie relationala.

