HOROSCOP weekend 27-29 martie 2020. Racii sunt romantici, Balanțele trebuie să se ferească să se autosaboteze

HOROSCOP. In acest weekend, Venus, amoroasa si stracitoarea, aflata la ea in Taur deci in plina putere, se afla intr-un dans dinamic cu Jupiter apoi cu Pluto, ambele planete in Capricorn.

HOROSCOP. Sa ne pregatim pentru inimi larg deschise si pentru constientizari subite despre o atractie romantica. Jupiter vine cu seva adevarului si spune ca ceea ce simti nu trebuie tinut inchis in tine, cu exceptia cazului in care adevarul tau ar risca sa aduca drame si suparari in vietile altora.

HOROSCOP. Singura problema cu Jupiter este ca ne poate face sa ne aruncam inainte cu entuziasm fara sa luam i considerare toate aspectele unei situatii. Din fericire, Jupiter este in Capricorn si Venus este in Taur acum, ambele semne de pamant, deci vom avea picioarele destul de bine infipte in Terra, chiar daca mintea este in nori si avem stele in ochi. In plus, acea energie a lui Pluto poate aduce o nota de secret in aceste conexiuni amoroase.

HOROSCOP. Sau poate ca este timpul sa discuti cu persoana iubita direct despre acele lucruri pe care le apreciezi la ea, la el in loc sa spui aceste adevaruri celor mai buni prieteni. Fii asumat!

HOROSCOP. Luna este in Gemeni si sustine din plin conversatiile. Gemenii sunt un semn zodiacal jucaus, iar Luna in Gemeni este usoara si vesela.

HOROSCOP. Sub Luna in Gemeni, umorul este o cale de a rezolva situatii super serioase. Iti poti pune zambetul larg pe chip si sa lasi deoparte mimica de om serios si preocupat ; oricum viata este ca o joaca, oricum nu putem detine controlul asupra multor imprevizibilitati, deci de ce sa nu fim mai relaxati si prietenosi si un cantec vesel sa cantam ? Aceasta este conceptia Gemenilor. Asa sa fim si noi acum !

HOROSCOP. Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale :

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta amoroasa va deveni activa si puternica in acest weekend cand amoroasa Venus aflata acasa in senzuala Venus formeaza un trigon armonios cu expansivul Jupiter si apoi cu intensul Pluto. Ambele planete puternice sunt in Capricorn si in sectorul planificarilor tale viitoare. In aceste conditii, Venus te poate ghida spre noi angajamente in relatia ta, spre planuri mari pentru ce va fi. Cei singuri se pot simti brusc atrasi de cineva care este mai mult solid si traditional decat distractiv si incitant. Dar cand te gandesti pe termen lung, probabil ca este mai bine asa decat doar distractiv si sexy, nu ca acestea nu ar conta in amor. Insa totul este despre echilibru si din fericire Venus te ajuta sa il capeti in viata ta personala.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Weekendul va fi plin de angajamente cu fermecatoarea Venus cuibarita in zodia sa de confort pe care o si coordoneaza, in Taur, si in frumos trigon cu expansivul Jupiter si apoi cu Pluto. Ambele sunt in Capricorn si in sectorul tau aventuros, deci lucrurile pot deveni cu adevarat foarte interesante pentru ca Venus este mereu planeta amorului. Cei cuplati sa isi faca timp pentru clipe sexy cu partenerul, anuland orice nu era esential. Cei singuri sa se astepte la scantei cu o noua persoana pe care pot simti ca o stiu dintotdeauna. Incearca sa mentii macar un singur picior pe pamant, daca se poate !

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In weekend, o pereche de aspecte astrale trigon facute de senzuala Venus cuibarita acasa la ea in Taur, este exact ce ai nevoie dupa o saptamana intensa. Mai intai, are un aliniament armonios cu optimistul Jupiter si apoi cu neinfricatul Pluto. Ambele planete de forta sunt in Capricorn si in sectorul tau intens emotional, fapt ce te poate ghida sa ai acel tip de conexiuni personale, intuitive si profunde dupa care tanjeste sufletul tau. Chiar daca activitatile de weekend sunt imbibate de un aer de fantezie, nu este nimic in neregula cu asta. Este cea mai buna atitudine de a combate vestile claustrofobice care circula acum !

