HOROSCOP weekend 27 - 29 septembrie 2019. Luna Nouă îți crește șansele în dragoste, e nevoie de blândețe

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 27-29 septembrie 2019 , ultimul al acestei luni si primul al sezonului oficial de toamna ce a inceput o data cu echinoctiul de toamna din 23 septembrie si cu intrarea Soarelui in zodia Balanta. Este un weekend special prin faptul ca sambata are loc ultima lunatie a lui septembrie, anume Luna Noua in diplomata si echilibrata Balanta, zodie unde se afla acum si Mercur si Venus si Soarele. Contextul astral este favorabil dragostei, ne informeaza astrologii.

HOROSCOP. In Univers ca si in viata totul este un nou inceput, un final, din nou un inceput, din nou un final. In acest dans in care traim, vara s-a terminat dar deja suntem sustinuti cu noi energii benefice ca sa privim cu optimism si speranta inainte. Si cum poate fi mai bine decat cu ajutor in zona relatiilor ? Suntem cine suntem modelati de toate relatiile din viata noastra, incepand cu cele primordiale cu parintii si tot neamul de provenienta si terminand cu cei pe care ii avem alaturi acum. Insa acestea sunt in continua transformare pentru ca NOI suntem in continua remodelare. Daca exista relatii ce sunt mai dificile acum, Luna Noua in Balanta iti va da perspective noi pentru viata ta : fie un final binevenit, fie o clarificare, o reasezare a granitelor, a fluxului intre cine ce da si ce primeste.

HOROSCOP. Daca doresti iubire si ii faci loc in viata ta, aceasta Luna Noua iti creste sansele sa o intalnesti. Insa cea mai importanta relatie in care primesti sustinere si clarificare prin echilibrul adus de Luna Noua in Balanta este cea cu tine insuti/insati. Ca sa ai relatii armonioase si echilibrate, trebuie sa fii TU armonios si echilibrat iar aceasta este o munca pe care doar tu o poti face cu tine.

HOROSCOP. Cu Luna in Balanta, focusul absolut este pe relatii si relationare. Aceasta combinatie inseamna blandete si crearea unei atmosfere primitoare in casa. Este ideal sa petreci timp de calitate cu cineva drag. Arata-i aprecierea ta creand o atmosfera romantica sau preparandu-i ceva delicios. Daca esti singur, tot te poti bucura de energia Balantei invitand prieteni buni la cina in oras.

HOROSCOP. Cand Luna tranziteaza Balanta, creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare si o preocupare de a avea echilibru si armonie in viata, intre sine si restul oamenilor din jur. Oamenii devin mai constienti despre nevoile si dorintele altor oameni. Universul ne trimite prin astre acest mesaj : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

