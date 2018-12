Horoscop weekend 28-30 decembrie 2018. Ultimul weekend 2018, Luna în Balanță! Care este mesajul zodiei tale cu care să închizi 2018 și să întâmpini 2019?

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 28-30 decembrie 2018, weekend ce semnifica totodata si ultimele zile ale lunii decembrie si ale controversatului an 2018. In aceste trei zile, Luna este in armonioasa si echilibrata Balanta. Datorita, acestui tranzit, Universul ne ofera un final de luna si de an care ne da sperante ca va fi mai bine. Daca deja totul e bine in viata ta, poti spera prin Luna in Balanta ca lucrurile vor continua sa fie armonioase si ca le vei putea mentine asa prin gandurile, emotiile si actiunile tale. Daca 2018 a fost un an provocator, cu lectii, incercari sau eliberari dureroase de trecut, Luna in Balanta vine cu energia calma, pasnica ce transmite speranta ca viata se va echilibra pana la urma, ca te vei vindeca si iti vei gasi puterea de a te reinventa asa cum e menit sa fie mai bine pentru tine.



HOROSCOP. Ultimele la care avem voie sa renuntam cat suntem in viata sunt credinta si speranta.



HOROSCOP. Daca suntem atenti la tot ce ne vorbeste Cosmosul prin miscarile planetare ce ne calauzesc, vom primi mereu ghidare, speranta si credinta.

Dupa ce am avut o ultima saptamana spectaculoasa astral – debut zodie Capricorn o data cu solstitiul de iarna si cu Superluna plina in Rac – si am avut parte de emotii iesite din cotloanele amintirilor, fie pur si simplu fie starnite de intalniri cu familia in zilele de Craciun, iata vin zile de vindecare si reasezare.

Ultimele zile din 2018 in care ne facem bilantul, ne facem planuri si trimitem sperante in Univers pentru 2019, ne facem pregatiri pentru cum alegem sa intampinam Noul An…. sunt zile in care Luna este in Balanta.

HOROSCOP. Cu Luna in Balanta, focusul este pe relatii si relationare.

Aceasta combinatie inseamna blandete si crearea unei atmosfere primitoare in casa.

Este ideal sa petreci timp de calitate cu cineva drag. Arata-i aprecierea ta creand o atmosfera romantica sau preparandu-i ceva delicios. Daca esti singur, tot te poti bucura de energia Balantei invitand prieteni buni la cina in oras.

Daca ai de creat o impresie buna, Luna in Balanta ajuta lucrurile ca sa iasa cu usurinta, farmec si gratie totul. Oamenii sunt mai diplomati, deci e usor sa creezi relationari. Poti avea o nevoie puternica de a socializa acum.

HOROSCOP. Luna in Balanta activeaza si energia creativitatii.

HOROSCOP. Exprim-o prin vestimentatia pe care o pregatesti pentru Revelion, alege culori diferite si fii atent cum reactioneaza altii la creatia ta.

Tot sub Luna in Balanta este un moment perfect sa simti si manifesti recunostinta. Ce moment mai bun decat ca la final de an sa fii recunoscator pentru tot ce a fost dar si in avans pentru ce iti va aduce Universul ? Uita-te in jur si spune MULTUMESC pentru tot ceea ce esti si ai. Universul aude. Recunostinta deschide caile pentru iubire si pentru mai multa abundenta. Iar Luna in Balanta ajuta la acest proces !

Cand Luna tranziteaza Balanta poti deveni mai constient de nevoile si dorintele altor oameni. Universul ne trimite mesajul : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

HOROSCOP. Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Balanta :

HOROSCOP. Petrece timp calitativ cu persoana iubita. Arata-i ca este apreciat, fa-i mancarea favorita, creaza o atmosfera romantica / Daca esti singur, invita un bun prieten sau un partener de afaceri la restaurant / Aranjeaza-te si participa in afara casei la o petrecere sau reuniune sociala / Du-te la teatru, expozitii, film, oriunde unde oamenii se aduna ca sa vada creatii, sa vada frumosul / Creaza ceva frumos la tine in casa / Mediaza un conflict cu scopul restabilirii armoniei in relatii / Cumpara-ti haine frumoase / Propune-ti sa ajungi la un echilibru / Rasfata-te pe tine, rasfata-ti iubita sau iubitul.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

HOROSCOP. Inca mai ai de facut curatenie prin lumea ta subconstienta. Dilemele si dialogurile cetoase pot fi dominante, dar simti cum adevarul iese la lumina pe masura ce te scufunzi in lumea ta emotionala si gasesti acolo raspunsuri realiste cu privire la cine esti tu si mai ales cine nu esti. Nu ceda manipularilor de niciun fel, reaminteste-ti sa ramai impamantat tot timpul. Lucrurile de care te indoiesti cel mai mult pot fi reale totusi, deci incearca sa nu te astepti la prea mult si da drumul nevoii de a sti si vedea cum va iesi totul pana la urma. Nu ai niciun motiv oricum sa iei decizii pripite.

Intampina Noul an 2019 in timp ce spui „Ramas bun si multumesc 2018” cu afirmatia : „Eu las lucrurile sa se intample si desfasoare in ritmul lor natural”.

HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP. In sfarsit, esti pregatit sa pui capat unor subiecte sau sarcini de facut ce au durat de ceva timp si care acum ajung la momentul lor de final. Desi sentimentul tau de securitate ar putea fi afectat, esti pregatit sa faci pasi noi spre o directie necunoscuta si nu ar trebui sa eziti prea mult cand inima ta cheama. Ceea ce ai nevoie este curaj si o minte deschisa. Viata te poate surprinde in feluri numeroase dar tu esti menit sa o traiesti la potentialul sau maxim. Daca alegi sa nu faci nimic despre lucrurile care te deranjeaza, ele pot ramane la fel de nesatisfacatoare pentru mult timp.

Intampina Noul an 2019 in timp ce spui „Ramas bun si multumesc 2018” cu afirmatia : „Sunt pregatit sa fac o miscare noua pentru o viata noua.”

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Planurile tale de viitor pot fi destul de drastice la prima vedere dar ai incredere ca iti vor aduce rezultate bune pe termen lung, deci pune energie in ideile care iti tasnesc in minte in aceste zile. In timp ce aceasta este o perioada mai ciudata in care multe lucruri se pot intampla in culise sau in secret, poti vedea destul de clar care e atmosfera viitoare in care vrei sa fii dar si pe care vrei sa o eviti. Asculta-ti instinctul care te va ghida in directia potrivita.

Intampina Noul an 2019 in timp ce spui „Ramas bun si multumesc 2018” cu afirmatia : „Eu ma respect profund”



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.